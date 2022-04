Fernanda Castillo habla por primera vez de la crisis de salud que enfrentó

En medio de la felicidad que embargaba los corazones de Fernanda Castillo y Erik Hayser, la actriz enfrentaba el que sin duda ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida, pues tras haber dado la bienvenida a su primer hijo, Liam, enfrentó una complicada crisis de salud, derivado de su parto, que la mantuvo al borde de la muerte. A poco a más de un año de aquel angustiante momento, Fernanda ha decidido hablar por primera vez de cómo fue que se enfrentó a este duro capítulo de su vida en el que sin duda se aferró a la vida con todas sus fuerzas, siendo su mayor motivación su pequeño hijo y su amado Erik, quien en todo momento se mantuvo a su lado.

Fue durante una emotiva charla que sostuvo con Juan Soler en el programa Sale el Sol, que la intérprete habló con total sinceridad del momento en el que su vida se vio comprometida debido a una complicación de salud que presentó durante el parto, algo que reconoció, ha sido uno de los momentos más complicados de su vida. “Bueno, el momento más difícil de Fernanda seguramente fue hace… cuando nació Liam. Tuve un problema médico, la verdad es que mi vida estuvo en riesgo y fue muy complicado poder saber si iba a salir adelante”, expresó la actriz conmovida.

Fernanda ahondó más en el tema y aunque no entró en detalles, la guapa actriz, que actualmente promociona la obra de teatro Siete veces adiós, reveló que su situación fue tan grave, que hubo un momento de incertidumbre en el que llegó a pensar que no lo lograría. “Fue un momento en que no sabíamos si íbamos a poder seguir siendo una familia y estoy muy orgullosa de poder estar aquí”, agregó con una enorme sonrisa en el rostro.

La actriz reconoció que más allá de su fuerza personal y a sus ganas de vivir, la fuerte conexión que tiene con su hijo desde que lo tenía en su vientre fue lo que la hizo salir adelante y superar la grave crisis de salud a la que se enfrentó. “Una conexión allá arriba (en el cielo) y yo creo que una conexión con mi hijo. Hay alguien que escuchó: 'No, tiene que estar aquí para que este niño crezca con ella’”, expresó conmovida.

Liam, lo mejor que le ha pasado a Fernanda

Tras hablar del complicado capítulo de su vida en el que se debatió entre la vida y la muerte, Fernanda Castillo habló de lo importante que es su hijo Liam en su vida y la forma en la que ha transformado su vida. “Él me ha hecho sentir que soy más fuerte de lo que imaginaba, que soy más especial de lo que imaginaba, me ha hecho sentir que soy la mejor porque soy su mamá, porque él me eligió a mí y es un niño tan especial”, expresó entre lágrimas. “Me emociona, me hace sentir… es como aire fresco y es como un apretujón para el corazón. Es lo más maravilloso que me ha pasado. Ser mamá de este niño, que además siento que es un niño tan especial, es lo mejor que me ha pasado”, agregó. “(Espero) que me recuerde como un ejemplo de un buen ser humano, eso me parece más importante que cualquier otra cosa”, finalizó.

