¿Se volvería a casar? Esto ha respondido Mauricio Ochmann

Sin duda alguna, Mauricio Ochmann atraviesa por un momento muy especial en su vida. Y es que además del éxito profesional que ha tenido, gracias a proyectos como la película ¿Y cómo es él? y muchos otros que vienen en camino, el guapo intérprete se ha permitido una nueva oportunidad en el amor al lado de Paulina Burrola, con quien lleva varios meses de relación y con quien se ha dejado ver de lo más enamorado en redes sociales. Y aunque su noviazgo con la guapa modelo cada día se consolida más, lo cierto es que por ahora una boda no está dentro de los planes de la pareja, algo de lo que Mauricio habló en un reciente encuentro con la boda, en donde a pesar de admitir que se encuentra en un momento muy especial de su vida, en donde ha encontrado estabilidad en todos los sentidos, llegar al altar no es algo que en lo que haya pensado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Mauricio respondió a los cuestionamientos de la prensa, durante una alfombra roja que se realizó a propósito del estreno de su más reciente película, en donde no pudo evitar las preguntas referentes a su vida personal. “Estoy muy contento en todas mis áreas, me siento muy pleno. Ahí está mi hija Lorenza, su mamá, vino mi novia Paulina conmigo; entonces, en lo personal muy contento”, confesó con una sonrisa en el rostro.

Al escuchar su respuesta y al verlo tan contento, los medios presentes no dudaron en cuestionarlo respecto a su relación con Paulina Burrola y si es que en medio de este momento de estabilidad ha llegado a pensar en volver a casarse, sorprendiendo a todos con su respuesta: “¡Híjole! ¡No sé, no sé! Yo creo que el matrimonio, como institución, creo que no jala”, expresó de manera tajante. “Pero creo en los rituales y sí creo en la unión de los matrimonios”, agregó.

VER GALERÍA

Si bien Mauricio Ochmann no se refirió en ningún momento a Paulina al hablar de sus intenciones de boda, lo cierto es que el actor y la modelo atraviesan por un momento muy especial de sus vidas, algo que incluso se hizo evidente durante una reciente aparición en conjunto, en donde la pareja lució de lo más enamorada y feliz frente a la prensa, dejando en claro que se encuentran muy enamorados y que su relación va viento en popa. “Muy contento, muy enamorado, sí”, dijo en una reciente charla con Maxine Woodside y Ana María Alvarado para Radio Fórmula, refrendando así el gran amor que tiene por Paulina.

Su historia de amor

Como nunca antes, Paulina compartió con el programa Hoy hace unos meses detalles de cómo fue que se dio el flechazo con el actor: “Nos conocimos por redes sociales, por una amiga mía, así empezó, él a la antigua me invitó un café y de ahí poco a poco empezamos a salir más. Él es muy caballeroso”. Aprovechó para halagar a su novio: “Sí, la verdad es que sí estoy muy, muy enamorada y, ¿quién no?, es un galanazo, un tipazo es un príncipe. Ahorita estamos muy contentos, nuestra relación va avanzando muy, muy linda, muy maduro”. Por último, la modelo reconoció que, en el futuro sí le gustaría experimentar la maternidad: “Claro, claro, yo sí sueño con ser mamá”, finalizó.

VER GALERÍA