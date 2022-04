Luis de Llano: 'Me han pedido no dar entrevistas aún' El productor lo confirmó al programa televisivo Ventaneando y explicó sus razones

El paso del tiempo no impidió a Sasha Sökol hablar de la relación sentimental que sostuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, por lo cual recibió todo el apoyo de sus fanáticos y amigos cercanos del medio del espectáculo. Días después de aquel testimonio, el productor también se pronunció a través de un comunicado, en el que además de disculparse con la cantante, se deslindó de haber cometido algún delito en el pasado. Tal posicionamiento fue refutado por la ex integrante de Timbiriche, quien sin dar más detalles confirmó que llevará este caso a los tribunales. Ante este panorama, el programa Ventaneando se puso en contacto con el realizador televisivo, quien respondió con un mensaje a la titular de la emisión, Pati Chapoy, sobre la postura que debe asumir en estos momentos.

Fue durante una reciente transmisión del espacio de noticias de espectáculos, que se ahondó en lo dicho por Sasha en el comunicado que lanzó a través de sus redes sociales el pasado 5 de abril, y en el que asegura que De Llano miente al afirmar que aquel noviazgo se dio bajo la transparencia. Ante el revuelo que causó esta noticia, Chapoy confirmó que buscó al productor para tener una respuesta, por lo que dio lectura al aire del mensaje con el que él le respondió. “¡Buenas tardes! Por instrucciones de mis abogados, me han pedido no dar entrevistas aún”, se puede leer en la primera parte del texto enviado por celular y que incluso fue mostrado en pantalla. “Espero tu comprensión. Más adelante con mucho gusto lo haré. Abrazo. Luis”, dijo de manera breve y sin brindar más información.

Recordemos que Sasha habló de la reacción que tuvieron sus padres al conocer lo que estaba ocurriendo, por lo que intentaron proceder en su momento para alejarla de él. “Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero”, dijo la también actriz.

Sasha además dijo tener pruebas de todo lo que especifica en esas líneas, pues a pesar de haberse mudado a Boston el productor y ella continuaron en comunicación. “Él procuró varios encuentros, nuevamente a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar ‘transparente’ a una relación que casi en su totalidad fue oculta?”. La intérprete destacó cómo el hecho de ser una niña la colocó en un punto vulnerable, pues por otro lado Luis era un hombre que gozaba de gran admiración. “Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo…”. Así mismo, rechazó lo expuesto por Luis en su comunicado, lanzando una contundente advertencia. “Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”.

Luis de Llano y su comunicado del 30 de marzo

El productor musical fue puntual al rechazar los señalamientos que, según dijo, se han hecho de su persona a través de diversos medios de comunicación. Así mismo, se disculpó con Sasha y especificó por qué lo hacía. “Ofrezco una disculpa a Sasha Sökol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sökol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia…”, se puede leer en una parte del texto en el que el realizador agrega: “En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco actuado de forma inmoral…”.

