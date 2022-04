Cobijada por los brazos de El Canelo, Marifer derrite a todos cantando

Más allá de su exitosa carrera en el ring, Saúl El Canelo Álvarez es un esposo amoroso y padre dedicado con sus tres hijos. Si bien el boxeador tapatío suele reservarse los detalles más personales de esta faceta de su vida, de vez en cuando se anima a compartir algunos detalles sobre su faceta de papá. “Con la niña más chiquita estoy con su mamá, entonces llego a mi casa y pues estamos ahí todos", contaba hace tiempo en una charla con el periodista Graham Bensinger al hablar de la peternidad y refiriéndose a su pequeña Marifer, fruto de su relación con Fernanda Gómez y quien a finales del año pasado celebró su cuarto cumpleaños. El tiempo que pasa con su nena, el pugilista aprovecha para crear recuerdos entrañables, y de vez en cuando comparte algunos momentos padre e hija en sus redes sociales. Justamente esto ha pasado ahora, pues publicó un lindo video junto a la pequeña, el cual seguramente derritió a todos sus seguidores. Cobijada por los brazos de su papá, Marifer interpetó con su dulce vocecita la versión más tierna del tema You Are My Sunshine, mientras que él la contemplaba totalmente enamorado. Una vez terminó de cantar, su mamá le aplaudió orgullosa, mientras que El Canelo la felicitó con un efusivo abrazo; haz click abajo para ver esta enternecedora escena.

