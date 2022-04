La reacción de la hija de Alec Baldwin a la espera de su séptimo hermano

En medio de los difíciles momentos que han vivido tras el trágico episodio que Alec Baldwin vivió en el set de la película Rust, la familia tomó las redes sociales para compartir una buena nueva, el actor e Hilaria están a la espera de su séptimo hijo en común. Apenas un año y medio después de la llegada de sus hijos menores, la pareja se vuelve a aventurar con una nueva inminente llegada a su familia. Ante esto, quien hasta el momento no se había pronunciado era Ireland, la hija mayor de Alec, producto de su matrimonio con la actriz Kim Basinger. Siempre abierta con sus seguidores y con un sentido del humor característico, la joven modelo protagonizó un live en sus redes sociales en el que más de una persona le preguntó sobre la próxima llegada a la familia. Para sorpresa de muchos, la respuesta de Ireland, no era la que estaban esperando.

Ante la insistencia de algunas personas durante su live, Ireland decidió responder tajantemente al final de su transmisión en directo a través de un mensaje: “Para terminar, recibo un sinfín de mensajes de gente que está como alarmantemente obsesionada con mi padre y su familia. Pienso que mucha gente asume mi postura en todo esto, bueno aquí está gratuitamente: no es asunto mío. Para todos los medios que me han buscado para una declaración, aquí está su declaración, no me interesa”. La joven apuntó a que ella se encuentra concentrada en su vida en Oregón, con su novio, sus seis perros y su propia carrera, también queriendo aclarar para la gente que le pregunta cómo se gana la vida, todo lo que hace y en lo que está trabajando. Además, quiso dejar claro que su relación romántica es privada y nadie tiene derecho a opinar sobre su situación.

Las comparaciones con su madre y las críticas

En un tono más personal, Ireland habló sobre las críticas que recibe constantemente sobre su cuerpo. En aquel mensaje que publicó en su cuenta de Instagram después del live explicó por qué habló de manera abrupta sobre algunas cosas, inspirada por la publicación de Camila Cabello en el que abordó las críticas sobre su cuerpo. “He sido llamado alguna versión de gorda, fea, sin valor e irrelevante por adultos en internet desde que era una niña. No es nada nuevo que los paparazzis me sigan por cualquier razón aburrida…es invasivo y tonto, pero fuera de mi control…Es triste y patético que cualquiera de ustedes destruya a la gente en internet…mujeres haciendo esto a otras mujeres, especialmente, pero, ¿saben qué? He pasado demasiados años matándome de hambre…arruinando mi cuerpo porque un troll me dijo que nunca voy a ser tan delgada y hermosa como mi madre. Ahora que he superado el desorden alimenticio, estoy, de hecho, del otro lado…Amo mi cuerpo…Claro, tengo mis inseguridades”, aceptó, además de compartir que está por trabajar en aquellas cosas que no le gustan tanto.

Para finalizar, Ireland dejó claro que ya no busca la aprobación de la gente y que está contenta con quien es hoy por hoy. “No ha pasado un día sin que mi mamá me diga lo mucho que cree en mí. He tratado de ser tantas versiones de lo que la gente espera de mí…Todo lo que importa es que yo me apruebo, y se siente tan bien. Estoy agradecida y soy afortunada de dónde estoy. Gracias a aquellos que siempre me mandan su apoyo y palabras amables. Para aquellos que todavía tienen una opinión negativa de mí, quédense cerca. Puede que vean algo que les guste”, finalizó.

