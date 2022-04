'Siempre voy a estar para ella', dice El Negro Araiza de su ex y revela si hay posibilidad de reconciliación

A principios del pasado mes de febrero, Raúl El Negro Araiza confirmó su separación de Margarita Vega, anuncio que tomó a muchos por sorpresa. Y es que apenas unos días antes, la pareja se había dejado ver muy feliz y enamorada celebrando sus ocho meses de su noviazgo, razón por la que nadie esperaba dicho desenlace. Tan transparente como suele serlo, el conductor explicó las razones por las que él y la guapa colombiana habían decidido concluir su relación, destacando que el afecto y el respeto prevalecerían siempre entre ellos. Ahora, de nuevo en la soltería, el presentador del programa Hoy se enfoca en sus proyectos profesionales y se refugia en el cariño de sus seres queridos. No obstante, ha confesado que todavía está lejos de superar esta ruptura.

El Negro, que hace unos días presumió un logro profesional de su hija Roberta, abrió su corazón para hablar del proceso por el que está atravesando a raíz de su separación de Margarita. "Ya pasó más de un mes y me he ido recuperando poco a poco, pero no dejo de querer y agradecer", comentó en entrevista para TVyNovelas, revelando además que decidieron cortar la comunicación por el bien de ambos. "Hay días buenos y malos, pero es parte del proceso, sobre todo porque ya no hubo comunicación, entonces ha sido difícil", confesó. Los actores ya no se siguen mutuamente en Instagram, sin embargo, eso no impidió que Araiza le diera 'me gusta' a una foto de su ex el mes pasado.

El actor contó que ambos asumieron su separación con total madurez y que quedaron en tan buenos términos que él le ha ofrecido su apoyo. "Siempre voy a estar para ella, y se lo escribí", comentó. No obstante, señaló que el hecho de que un noviazgo se vuelva pública tiene sus desventajas. "Desde el arranque, durante y al final de una relación todo se vuelve público y no todo el mundo lo entiende", explicó. Al ahondar este punto, el conductor de Hoy dejó entrever que, entre otras circustancias, los reflectores contribuyeron al final de su romance. "Ella es actriz y sabe, pero creo que se le olvidó lo que es traer el foco encima, o no lo había vivido", expuso.

Por ahora no piensa en volver a enamorarse

Si bien Raúl resiente su separación de Margarita, tiene claro que está en un gran momento de su vida, por lo que prefiere centrarse en todo lo positivo que hay en ella y darse tiempo para sí mismo. "Estoy en el mejor momento de mi vida, con mi familia, con la chamba, con los medios, sano, me siento bien física y espiritualmente", reconoció. Si embargo, el conductor descarta por ahora quererse enamorar de nuevo y una de las razones es justamente el gran amor que lo unió a la actriz colombiana. "Estoy en un momento de estar en paz, y no porque sea una molestia conocer a alguien, pero yo quise mucho y quiero a Mara, y me costaría muchísimo trabajo ahorita reencontrar una relación y volver a responsabilizarme", comentó.

Para el presentador de Hoy, lo mejor por ahora es esperar a que su corazón se recupere. "Creo que ha que sanar poco a poco, la resilencia es así, curar las heridad y cicatrizar de la manera adecuada", reflexionó. Además, el actor descartó la posibilidad de reconciliarse con Margarita. "A veces son las ventajas de que no te hablen, porque ya no recaes", dijo entre risas. De igual forma, El Negro negó por completo la idea de retomar la relación con exesposa y madre de sus hijas, Fernanda Rodríguez, con quien mantiene una buena amistad. "No, ella también tiene una relación y eso me da mucho gusto, la aconsejo y todo y ella también a mí, es como si fuera mi alma gemela, porque si algo dice la Biblia es que hay que ser agradecido con quien te ayuda, y con ella me forjé, sin ella yo no estaría donde estoy, y eso se llama agradecimiento", aseguró.

