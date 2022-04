Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez, en un nuevo duelo en la pista de baile

Con su talento y dedicación, Victoria Ruffo ha conquistado el mundo de las telenovelas, convirtiéndose en uno de los rostros más entrañables de la televisión. Pero esta no es la única plataforma que ha conquistado, pues de un tiempo acá se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales, específicamente en TikTok. Con su simpatía y buen sentido del humor, la intérprete ha arrasado con sus videos. Y si bien ella misma ha admitido que el baile no es uno de sus fuertes, eso no ha impedido que muestre sus mejores pasos junto a amigos y colegas en los sets de grabación. Y hace algunas semanas, Victoria protagonizó el videoclip más esperado por parte de sus seguidores: su colaboración con José Eduardo Derbez. Madre e hijo se dejaron llevar por la música y presumieron su buen ritmo. "Enseñando a bailar a José Eduardo", escribía entonces la actriz, siempre de buen humor. Y tras aquel duelo en la pista, nuevamente se han reunido para otro mano a mano en el baile, pero esta vez al compás de una original tonada; haz click abajo para verlos.

