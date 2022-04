¿Quién es el galán con el que se le vincula sentimentalmente a Ángela Aguilar?

Mucho se sabe de Ángela Aguilar no solo gracias a su talento, sino también por ser parte de una dinastía musical de la que heredó su pasión por los escenarios. Su rostro como imagen en las portadas, las entrevistas en diversos medios de comunicación y sus exitosas presentaciones, son circunstancias inherentes a su creciente fama, situación que de manera inevitable también ha despertado el interés sobre lo que ocurre en su corazón. De hecho, este aspecto encendió las alertas entre sus fanáticos recientemente, luego de que se filtraran algunas imágenes en las que la intérprete aparecería muy cariñosa junto a un chico con el que ya se le vincula sentimentalmente, sin que ella hasta el momento haya confirmado alguna relación, ¿quién es el misterioso galán?

Todo surgió a raíz de que en redes sociales una cuenta difundió las fotos de Ángela con su supuesto novio, suceso que de inmediato causó revuelo. En las imágenes se observa el rostro de quien sería la cantante muy cercana al chico, publicación que incluye otra instantánea en donde se dan un beso. Ante la curiosidad de los seguidores, parte de la incógnita fue revelada con inmediatez, pues quedó al descubierto la identidad del joven. Se trata de Gussy Lau, de 33 años, quien según se sabe trabaja para la familia Aguilar desde marzo de 2021, luego de que Pepe lo invitara a colaborar en su sello discográfico, llamado Equinoccio Records. De hecho, fue en uno de los vlogs de YouTube del intérprete de Por Mujeres como Tú que hizo la presentación del músico, quien aparece a cuadro disfrutando de un almuerzo en el rancho de la dinastía.

De acuerdo con lo dicho por Lau él es originario de Mocorito, Sinaloa, aunque tiene raíces orientales por línea paterna. “Mi papá es coreano, por eso lo de Lau. Mi mamá es la que era de ahí de Sinaloa. Pero de coreano no tiene más que el apellido mi papá. No parece (oriental). Mi abuelo sí era de trenza como un samurái. Coreano, literal, coreano, coreano, y mi papá no y yo, pues menos”, se le escucha decir en ese fragmento de la charla, en la que Pepe también intervino: “Pero es un coreano sinaloense, de allá de Mocorito…”. En las grabaciones, Gussy se deja ver interactuando de manera cercana con los Aguilar, incluso Pepe habló de su talento como músico en el vlog de marzo de 2021, en donde mantuvo en misterio la identidad de quien sería su nuevo artista, asegurando que no quería que otros managers se lo llevaran. “El joven tiene el talento como para llegar y que sus canciones la gente las tome tan en cuenta como para que le den ese tipo de reconocimientos…”, afirmó.

Gussy Lau se encuentra listado como miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en donde se indica que bajo su autoría existen 65 canciones. René Humberto Lau Ibarra, su nombre real, tiene entre sus temas el titulado De los Besos que te Di, en coautoría con Christian Nodal. Cabe destacar que uno de sus recientes premios fue un Latin GRAMMY, el cual se llevó a casa en la edición 2021 de la gala en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana por su tema Aquí Abajo, el que también escribió junto a Nodal, quien además lo interpreta. “Es la tercera vez que me toca venir y ganar, en el cumpleaños de mi mamá, es el mejor regalo”, dijo en una entrevista concedida durante su paso por la alfombra roja de la ceremonia.

¿Qué dijo Gussy al preguntarle si sería novio de Ángela?

A raíz de las noticias de esta supuesta relación, también salió a la luz un video en el que Gussy responde en Instagram algunas preguntas de los usuarios, entre ellas la de si sería novio de Ángela Aguilar. “Ni con Ángela, ni con Aneliz, y si fuera mujer ni con Leonardo. ¿Por qué? Muy sencillo. Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros, le llegas a hacer algo tú a alguno de sus hijos, cállate…”, dijo en el clip retomado también por la cuenta que se encargó de difundir las fotos como supuesta prueba del romance.

