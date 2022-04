Eugenio Derbez revela que Televisa lo vetó

En medio del gran momento que atraviesa Eugenio Derbez, quien hace unas semanas triunfó en el Oscar gracias a la película CODA, el artista ha vuelto a México para promocionar la película ¿Y cómo es él?, de la cual es productor y que protagonizan su gran amigo Omar Chaparro y su exyerno Mauricio Ochmann. Y aunque su estancia en el país ha sido de lo más emocionante, pues el intérprete ha tenido la oportunidad de reencontrarse con su público mexicano, Eugenio se ha enfrentado a un posible veto de Televisa, empresa que lo vio nacer como artista y en la que el también comediante consolidó su carrera, lo que le permitió convertirse en la estrella internacional que es hoy.

Así lo ha confirmado el mismo Eugenio durante la alfombra roja de la película ¿Y cómo es él?, la cual se llevó a cabo en la Ciudad de México. Y es que al reunirse con los medios de comunicación presentes, el intérprete no pudo evitar notar la ausencia de los micrófonos de Televisa, algo que con su gran sentido del humor hizo notar ante la prensa. “¡Ah! mira, no está la empresa que me vetó… Pues con razón”, expresó Derbez mientras miraba los micrófonos que estaban frente a él, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando. De hecho, una de las reporteras que lo entrevistaba en ese momento, le dijo: “Es donde naciste (como artista)”, a lo que Eugenio respondió: “Sí, pero estoy vetado”.

Ante la insistencia de la prensa por saber más sobre este veto y las razones que motivaron que la televisora de San Ángel haya pedido no hablar del actor y su trabajo en ninguno de sus espacios informativos y producciones, el actor no entró en detalles; sin embargo, se dijo tranquilo ante esta decisión, pues dijo, no es algo que le preocupe. “No, ay por Dios (no me duele). Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”, dijo el actor entre risas, luego de que uno de los periodistas le recordara que mientras Televisa lo vetaba, él triunfaba con su película en los Oscars.

Aunque Eugenio Derbez no ha revelado las razones por las que Televisa decidió vetarlo, se especula que pudo ser por las entrevistas que el intérprete ofreció a otros medios mexicanos tras su triunfo en los Oscar, algo que habría causado molestia en la empresa. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos partes ha confirmado esta información.

Orgulloso de sus orígenes

Con más de 50 años de carrera artística, Eugenio no olvida sus inicios y recordó uno de sus primeros trabajos, uno que le enseñó que la magia sí existe: “El otro día me mandó el Mago Frank, a quien adoro, un folleto donde salgo yo. Yo era ayudante del Mago Frank, hacía fiestas infantiles, yo era el que le pasaba el conejo y la varita, así empecé. Llevo muchos años picando piedra”, recordó conmovido durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando. También reveló que fue a los 10 años cuando debutó en la pantalla chica y de ese momento, no ha parado: “Como mi mamá siempre estuvo en el medio artístico toda la vida, te puedo decir que la primera telenovela que hice fue Ana del aire, en 1972, ese fue mi primer papel pagado con el contrato de la ANDA, de ahí en fuera, imagínate”, recordó.

