Lo que Sasha Sökol dijo hace unos días antes de anunciar su denuncia

Dispuesta a seguir adelante, Sasha Sökol anunció que emprenderá acciones legales en contra de Luis de Llano, tras haber alzado la voz y compartido su testimonio sobre la relación sentimental que sostuvo con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39. Para la intérprete, la relevancia de este asunto radica no solo en denunciar lo sucedido, sino también en sentar un precedente que pueda guiar a todas aquellas personas cuya situación sea o haya sido similar, así lo dijo en días pasados antes de hacer público su deseo de proceder ante las autoridades. El posicionamiento de la ex Timbiriche ocurre días después del comunicado emitido por De Llano, quien a la par de ofrecer una disculpa a la cantante y actriz por haber hecho pública su historia, aseguró no haber cometido delito alguno.

Días antes del anuncio de su denuncia, Sasha concedió su primera entrevista a los medios de comunicación de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que no solo ahondó sobre el mensaje que publicó relatando su experiencia con De Llano, sino que además hizo evidente la motivación detrás de sus acciones, palabras en las que ya anticipaba el siguiente paso que daría. “Mientras ese tipo de conductas sigan existiendo se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas, en el futuro…”, declaró tajante en aquel encuentro, en el que además dejó ver que ya se encontraba contemplando los escenarios legales para dar seguimiento a su denuncia. “Estoy analizando todas mis opciones…”, apuntó, imágenes retomadas por el programa televisivo Hoy.

‘Luis miente’: Sasha

A partir de aquellas declaraciones en el aeropuerto transcurrieron tan solo algunos días para conocer el nuevo posicionamiento de Sasha, quien refutó principalmente un punto que De Llano expuso el 30 de marzo a través de un comunicado, y en el que afirma que lo que hubo entre él y la cantante fue algo transparente, tanto por el lado de ella como de su familia. “Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue ‘transparente’. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es enserio? Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que esta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, dijo Sökol.

En este nuevo texto, el cual Sasha admite tuvo que publicar orillada por las circunstancias, confesó que en el pasado su madre estuvo a punto de demandar a De Llano, aunque esta fue disuadida por los abogados que en ese entonces consultaron. Así mismo, rechazó la actitud del productor de querer culpar a su madre, enviándole un contundente mensaje en la segunda parte de su escrito, el cual ilustró con una fotografía precisamente de aquella época de su cercanía con el realizador. “Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de Lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, agregó.

Grooming, el término utilizado por Sasha en su denuncia a De Llano

Al evocar el instante de su cercanía con Luis, Sasha recordó, a través de las palabras de un amigo cercano cuyo nombre no mencionó, cómo eran las tardes en casa del productor, cuando ellos, siendo niños, asistían a su domicilio a ver capítulos de la telenovela Mundo de Juguete mientras comían galletas. Con esta imagen, Sasha empleó el término grooming para definir las acciones de Luis, mismas que explicó: “Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él.”, agregó la intérprete. Del mismo modo, la organización Save the Children dice: “El grooming y, en su evolución digital, el online grooming (acoso y abuso sexual online) son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual”.

