Le llueve sobre mojado a Will Smith, el novio de Jada Pinkett sacará una canción sobre su romance August Alsina canta sobre Jada en Shake the World, y no se descarta que escriba un libro sobre su affaire

No han sido tiempos fáciles para Will Smith después del incidente que protagonizó durante la ceremonia de los Oscars, al golpear a Chris Rock en el escenario por una broma que hizo sobre Jada Pinkett Smith. Ante esta situación, se ha hablado de la posible cancelación de algunos de sus proyectos y de él solo se ha sabido a través de la disculpa pública que hizo al comediante, y más tarde, su renuncia a la Academia a la espera de las sanciones que el organismo decida implementar en su contra. Como si esto no fuera suficiente en el plano profesional, cuando se trata de su vida personal, las cosas parecen empañarse también, pues se ha reportado que August Alsina -con quien la misma Jada aceptara tener lo que ella definiría como un ‘enredo’- cantará sobre su romance con la actriz en su nuevo sencillo y no se descarta que escriba un libro en el que lo revele todo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Así reaccionó Jada Pinkett en los Oscar al ver el golpe que Will Smith dio a Chris Rock

Las duras palabras de los hermanos de Chris Rock a Will Smith tras el incidente de los Oscar

La canción titulada Shake de World pareciera hablar de la propia experiencia de Alsina cuando se dio a conocer el romance y aunque a primera vista la letra parece no tener nada relevante con frases en las que admite que se sentía cancelado y que su madre le dijo que cada quien tenía que cargar su cruz, es una frase la que ha llamado la atención. “Por supuesto, algo tiene que pasar si te enredas con la favorita del mundo”, la rima podría haber pasado desapercibida si no hubiera sido por la palabra que empleó, la misma con la que Jada definió el romance que tuvo con el joven cantante en su momento. Esta no es la primera vez que hace algo como esto, antes había también lanzado otra canción con el nombre de ‘Enredos’. Como si la música no fuera suficiente, The Sun reporta que August estaría dispuesto a contar todo lo sucedido en un libro.

Cuál fue la relación de Jada con August

Jada decidió acabar con las especulaciones de su relación extramatrimonial en su programa The Red Table en verano del 2020, en un comentado episodio en el que se hizo acompañar de Will. La actriz narró que conoció al cantante a través de su hijo Jaden, y que August era un año mayor de Jaden. Según contó, en aquel entonces, August estaba luchando contra una adicción. “Y todo comenzó con él solamente necesitando un poco de ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud, su salud mental. El apoyo para él de nuestra familia, en un inicio fue sobre su salud. Encontramos todos esos recursos diferentes para ayudarlo a salir adelante y desde ahí, tú y yo estábamos pasando por momentos muy difíciles”, dijo Jada a Will.

VER GALERÍA

Las imágenes de Will Smith que arrojan más luz sobre lo ocurrido en los Oscar

El actor respondió, “Yo había terminado contigo”, pues según explicó Jada había decidido separarse por un período, “Y luego, ¿qué hiciste, Jada?”, preguntó Will. “Mientras el tiempo pasaba, me metí en un tipo de enredo diferente con August”, continuó la actriz, quien ante el cuestionamiento de su marido sobre la palabra enredo, explicó: “Era una relación, absolutamente”.

“Tenía mucho dolor y estaba muy rota. En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti”, dijo Jada en una escena que ha resonado fuertemente a las afueras de su matrimonio.

Aunque la relación se había mantenido en secreto, fue poco antes del programa de Jada que August había dicho a Angela Yee que en verdad había amado a Jada. “Me entregué totalmente a esa relación por años de mi vida. Me volví devoto a ella, le di todo mi ser, tanto al punto de que me podría morir ahora y estar bien sabiendo que en verdad me entregué a alguien”, dijo en otra entrevista.

Esta no ha sido la única vez en la que el matrimonio de los Smith está en la mira, después de un tiempo en el que se especuló sobre una relación abierta, durante la gira de prensa sobre su biografía, Will dejó claro que él y Jada se dieron cuenta desde muy pronto en su relación que la monogamia no era para ellos.

VER GALERÍA