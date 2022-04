Ariadne Díaz confiesa que han intentado empañar su relación con Marcus

La historia de amor entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas nació hace siete años y ellos siguen tan enamorados como el primer día. Padres de un adorable hijo de 5 años, la pareja no descarta escribirle de nuevo a la cigüeña, aunque han preferido esperar el momento perfecto. De igual manera, los actores siguen aguardando a que las condiciones sean las mejores para celebrar su boda, pues hace pasado casi cuatro años desde que se comprometieron. Y aunque su relación es sólida, eso no ha impedido que terceros hayan impedido minar su felicidad relacionándolos con otras personas, tal como la misma actriz lo ha revelado. Sin embargo, ella ha contado también cómo han logrado superar las adversidades y blindar su amor de todas aquellas especulaciones que suelen rodear a las parejas de famosos.

Feliz por su esperado regreso a las telenovelas, Ariadne charló con la prensa durante el arranque de las grabaciones de Vencer la Ausencia, producción en la que será una de las protagonistas. Luego compartir algunos detalles sobre este proyecto, la guapa actriz fue cuestionada respecto a su vida personal, en la que se mantuvo enfocada durante los últimos casi cuatro años. La intérprete fu cuestionada respecto al éxito de su relación con Marcus, a lo que ella respondió con toda sinceridad, admitiendo que ha habido ocasiones en las que han tratado de vincularlos con otras personas. "Han intentado, de ambas partes han intentado", dijo la intérprete ante las cámaras de medios como Univision cuando una reportera señaló que que ni ella ni el actor brasileño han sido involucrados sentimentalmente con terceros, sin embargo prefirió no dar más detalles al respecto.

"Yo creo que la vida privada es una y para mí está muy claro", agregó Ariadne, resaltando el hecho de que ella ha procurado separar sus facetas pública y personal, precisamente para evitar exponerse a la polémica. "Hay cosas que nos pertenecen solo a nosotros y a esa intimidad no entra nadie más que nuestra familia, o sea, mi hijo, él y yo", continuó. Además, la actriz confesó que el respeto y la confianza han sido clave en su relación con Marcus. "Siempre siendo muy respetuosos, creo que hasta en el peor momento de discusión, nunca ha habido un insulto, siempre hay una línea que por más que no estés de acueerdo o estés como enchilado no se pasa, yo creo que el respeto para nosotros ha sido lo primordial", comentó la intérprete. "Y por supuesto confianza... Al final somos pareja y todo, pero también es mi amigo, al que puedo llegar a contarle lo que me pasa, lo que me vulnera, lo que me preocupa... No es una pesona con la que tenga que yo que 'no, no le voy a decir eso porque luego me lo va a mencinar cuando nos peleemos', no, como que hay esa confianza y esa empatía, y no sé, supongo que ahí está el éxito", expresó sonriente.

Ariadne incluso bromea sobre los rumores

A mediados de 2019, cuando Marcus Ornellas se encontraba grabando la nueva versión de la telenovela Rubí fue alcanzado por las especulaciones sobre su vida personal, sin embargo, este tema nunca preocupó a Ariadne, quien incluso lo tomó con sentidod el humor. “Mi amor, ¿me estás poniendo el cuerno?, dime la verdad”, comentaba entonces con tono bromista ante la prensa cuando le preguntaron sobre las versiones que rodeaban a su pareja. En aquella ocasión, la actriz explicó que, después de tantos años en el medio, ya no le causaban sorpresa lor rumores que surgían sobre su vida, por más descabellados que fueran. “Es parte de que somos artistas y sino dicen eso, dicen otra cosa… que, si me retiro, ya me he retirado 20 veces y me han bajado a Marcus 30 veces y yo le he puesto el cuerno 80, o sea, es parte dé, pero es simpático, llega uno a la casa con cosas qué platicar”, explicaba entonces ante las cámaras del programa Hoy.

Ariadne no sólo ha sido objeto de rumores sobre su vida amorosa, sino también de aquellos relacionados con el tema de la maternidad. En julio del año pasado, la actriz respondió de lo más divertida a las versiones que apuntaban a un supuesto embarazo. “No amiga, es panza normal”, comentaba simpática en su Instagram. “Para los que me preguntan que cuándo voy a tener un bebé, les tengo una muy buena noticia. ¡Diego volvió a ser bebé! Ya ven, por eso no vamos a tener un bebé ahorita, porque Diego ya regresó a ser bebé”, agregaba después en un video en que se le veía cargando en brazos a su hijo.

