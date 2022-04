Jason Momoa acaba con las especulaciones de romance con Kate Beckinsale

La inesperada separación de Jason Momoa y Lisa Bonet acaparó todos los titulares. Apenas acababan de dar a conocer su decisión cuando ya había especulaciones de una reconciliación y de que habían decidido continuar su camino juntos, aunque esto ha sido desmentido ya por el actor. Ante la posibilidad de tener disponible a quien se ha convertido en todo un soltero codiciado, no ha sorprendido que Jason sea vinculado con una que otra afortunada famosa. Recientemente, ese fue el caso de Kate Beckinsale, con quien se le vio a las afueras de una de las fiestas posteriores a los Oscars. En aquella ocasión, la británica se encontraba bien cubierta con el saco del traje de Jason, quien aparecía junto a ella. Aunque se les veía cercanos y cómplices, compartiendo risas en medio de la calle, lo que verdaderamente llamó la atención fue el saco, detalle por el que inmediatamente se les relacionó, pero una vez más, el protagonista de Aquaman ha salido a aclarar las cosas y una vez más confirmar que se encuentra completamente soltero.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¡Sorpresa! Jason Momoa y Kate Beckinsale, pillados en una de las fiestas de los Oscar

Así es la familia que Jason Momoa y Lisa Bonet han formado juntos

“Fue una locura. Estaba teniendo una conversación con una mujer sobre su país, estaba en Inglaterra haciendo Aquaman 2. Todo mundo estaba como, ‘¿Están saliendo?’. No, no, fue caballerosidad, la mujer tenía frío”, dijo a Extra Jason en su tradicional forma de hablar, dejando claro que simplemente prestó su saco a Kate porque las temperaturas comenzaron a bajar y ella llevaba un ligero vestido de Zuhair Murad. Al insistirle sobre la posibilidad de una relación con Kate, Jason fue enfático. “Absolutamente no, no (estamos) juntos. Es muy linda, yo estaba siendo muy amable, solamente siendo un caballero. Ahora ya no le voy a dar mi saco a nadie”, bromeó el superhéroe de la ficción.

Al parecer, Momoa está disfrutando al máximo de su soltería, basta verlo en este tipo de eventos. A su llegada a la alfombra roja de los Oscars no dudó en decirle a una de las entrevistadoras que tenía ojos muy lindos, y más tarde se le vio conversando animadamente con Zendaya, con quien compartió la pantalla en Dune. Además, se le vio en la red carpet de Batman, apoyando a Zöe Kravitz, hija mayor de Lisa Bonet.

VER GALERÍA

Estos son los motivos que desencadenaron el sorprendente divorcio de Jason Momoa y Lisa Bonet

Sobre su relación con Lisa Bonet

Si fue el mismo Momoa quien a través de un comunicado dejó claro que había terminado su relación con la madre de sus hijos después de 16 años juntos, poco tiempo después corrieron los rumores de una posible reconciliación, algo que ha quedado completamente descartado por el actor. Fue a principios de febrero que escribió: “Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación. Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es la excepción, sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Y así -compartimos nuestras novedades en nuestra familia- nos estamos separando como matrimonio. Compartimos esto, no porque creamos que es de interés periodístico, pero queremos que, en el transcurso de nuestras vidas, lo hagamos con dignidad y honestidad. El amor entre nosotros continúa”.

“Nos liberamos el uno al otro para ser quien estamos aprendiendo a ser. Nuestra devoción sigue inquebrantable a esta vida sagrada y a nuestros hijos. Enseñando a nuestros hijos lo que es posible viviendo en oración. Que prevalezca el amor”, finalizaba el mensaje.

Fue durante su paso por la red carpet que dijo a Access Hollywood tajantemente cuando se le cuestionó sobre una reconciliación: “No estamos de nuevo juntos. Somos familia. Tenemos dos hermosos hijos juntos”.

VER GALERÍA