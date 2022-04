Anette Michel comparte imágenes de su visita TV Azteca, ¿regresa a la televisora?

Con el claro objetivo de retomar su carrera como actriz, Anette Michel anunció hace poco más de un año que dejaba las filas de TV Azteca para formar parte del talento de Televisa, tras un periodo en el que se enfocó de lleno en la conducción del reality de cocina, MasterChef. Luego de esa etapa, la presentadora también habló con apertura de las razones por las que salió de la empresa para la que trabajó por varios años, aunque sin dejar claro si algún día iba a volver a aquellos foros en los que forjó su carrera frente a las cámaras. Finalmente, la tapatía dio una reciente sorpresa a sus seguidores al mostrar imágenes desde el interior de la televisora del Ajusco, a la que acudió para realizar una grabación.

Tan cercana como siempre a sus seguidores, Anette tomó sus redes sociales para informar de su visita a TV Azteca, un suceso que generó gran emoción en ella, según dejó ver en un breve clip publicado en sus historias de Instagram. “Estoy nuevamente en los foros de Televisión Azteca, ¡qué nostalgia, qué recuerdos tan hermosos!”, se le escucha decir. En el clip de tan solo unos segundos aparece la conductora caminando dentro de las instalaciones, dando algunos vistazos del set al que estaba ingresando. Aunque no ahondó en detalles de la situación por la cual volvió a su antigua casa de trabajo, solo dijo que se encontraba filmando, lo que ha despertado la curiosidad entre su público, quien ha estado muy pendiente a lo largo de estos meses.

Recordemos que la llegada de Anette a Televisa se dio por la puerta grande, pues con gusto asumió el reto de incorporarse al elenco de la telenovela titulada Contigo Sí, en la que interpretó a la villana Mirta Morán. “El personaje está padrísimo, y pues bueno, a dejar tantito la conducción, y ahora estar en este lado. Yo creo que sí es como andar en bicicleta, ya cuando sabes te montas, y a principio, sí te volver a dar los nervios y tal, pero al ratito ya andas brincando las banquetas, no los voy a defraudar...”, comentó en julio de 2021 en entrevista con Televisa Espectáculos. “Mirta está tremenda, tiene muchos matices, es un personaje precioso. Es una mujer muy fría, que está en esa situación emocional porque ha vivido cosas muy fuertes en su infancia…”, dijo al referirse a las características de su personaje.

¿Por qué Anette dejó TV Azteca?

En marzo de 2021 los rumores sobre la salida de Anette Michel de TV Azteca fueron confirmados en una de las emisiones del programa televisivo Ventaneando, siendo Pati Chapoy la encargada de dar la noticia. Posteriormente, Anette habló sin filtros en una entrevista para TVyNovelas de los aspectos que la habían orillado a tomar esta decisión. “Puedo participar donde yo quiera o donde me ofrezcan, porque mi contrato con TV Azteca ya no se renovó. Las situaciones y las causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba…”, confesó en aquella charla.

En ese espacio, y a pregunta expresa sobre qué fue lo que no funcionó, dijo: “Que están haciendo las cosas de una manera que no va conmigo, entonces, no puedo permanecer en un lugar en el que hay personas con las que no comparto las formas con las que se manejan. Tampoco puedo permitir que me hagan perder el respeto y agradecimiento que tengo para la casa en la que he estado durante varios años, entonces prefiero alejarme para no ensuciar lo bonito que viví…”. Aunado a esto, Anette confesó en otro momento su ferviente deseo por retomar su carrera como actriz, algo que pudo hacer realidad de la mano del productor Ignacio Sada.

