Miss Universo acaba con los rumores y revela el padecimiento que tiene

Ser Miss Universo no es cosa sencilla, el año de actividades que lleva la Miss reinante es uno agitado y también lleno de obstáculos, entre los que destacan los rumores que pueden rodear a la reina de belleza. Ese es el caso de Harnaaz Kaur Sandhu, la Miss Universo actual, quien a pesar de llevar un bajo perfil no se ha librado de algunas especulaciones en su entorno. Tal fue el caso de los rumores que se dieron en las últimas semanas en los que se alcanzaba a especular sobre un posible embarazo y hasta la posibilidad de que perdiera su corona, pues el certamen no permite tener una espera durante el reinado. Ante esto y sin entrar en detalles, la Miss Universo ha decidido tomar sus redes sociales y con un mensaje en el que da a conocer un padecimiento que sufre, echar por tierra cualquier especulación sobre su físico.

“Alrededor del 10-30% de la población global sufre de alergias alimentarias. Tengo una alergia al gluten que es común y conocida en una mayor proporción de la gente alrededor del mundo, lo que hace que sea manejable solo al eliminar algunos grupos de comida de la dieta. Gracias por su comprensión”, escribió en su perfil personal de Twitter -no el de Miss Universo-, al tratarse de una situación privada que ha tenido que abordar a partir de los rumores que la rodearon. También se reportan declaraciones de ella a PTI en las que habría dicho: “Mucha gente no sabe que soy alérgica al gluten. Soy una de esas personas a las que primero intimidaron diciendo que ‘es demasiado flaca’ y ahora me intimidan diciendo ‘ella es gorda’. Nadie sabe acerca de mi enfermedad celiaca. Que no puedo comer harina de trigo y muchas cosas más”.

A pesar de que no hicieron mucha ola, las especulaciones comenzaron después de la participación de la reina de belleza en la Lakmé Fashion Week. Como suele suceder, las redes sociales se inundaron sobre comentarios sobre su físico, algo que se ha buscado erradicar pero con lo que se sigue luchando hasta este momento. Un día antes de compartir en Twitter su diagnóstico, Harnaaz escribió en Twitter: “La forma de tu mente es más importante que la forma de tu cuerpo”.

Desgraciadamente, esta no es la primera vez en la que Harnaaz se ha visto expuesta a las críticas, por lo que incluso, Miss Universo 2018, Catriona Gray salió a su defensa hace algunas semanas. “Pienso que es verdaderamente desafortunado que el público todavía encuentre la necesidad de derribar a una mujer de esa manera. Estamos intentando fuertemente que las reinas de belleza o los títulos o Miss Universo sean más que solo una imagen”, dijo durante una entrevista con el periodista Nickie Wang, “Ella no está limitada por cuál es la forma de su cuerpo. Ella es una vocera y al final del día, esto es lo que yo creo- y ella es efectiva haciendo su papel como Miss Universo y siento que debe ser celebrada”.

Qué es la enfermedad celiaca

En la actualidad, muchas personas han decidido eliminar el gluten de su dieta, pero esto no significa que lo hagan por un padecimiento en específico. Cuando se trata del gluten se puede ir desde una intolerancia hasta lo que se conoce como la enfermedad celíaca, la cual es una reacción del sistema inmunitario al consumo del gluten, según explica la Clínica Mayo. Lo primero que ha de entenderse es, qué es el gluten. Se trata de una proteína derivada del trigo, la cebada y el centeno, por lo que productos como el pan, las pastas y demás alimentos la tienen, lo que hace más fácil su exposición a ella.

Las personas que sufren este padecimiento tienen una reacción inmunitaria en el intestino delgado si consumen algún producto que contenga gluten, el problema es que estas respuestas pueden dañar el organismo con el paso del tiempo, propiciando una mala absorción de nutrientes y otra serie de síntomas que suelen requerir atención médica.

A pesar de que no existe una cura a este padecimiento, regularmente con llevar una dieta completamente libre de gluten es posible.

