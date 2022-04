La divertida reacción de Lucerito cuando le preguntaron por el reencuentro de sus papás

Tras más de una década de haber decidido, en el mejor de los términos, tomar caminos separados, Lucero y Mijares siguen unidos por el inmenso amor a sus hijos Lucerito y José Manuel, pero también por una sincera amistad. Haciendo gala de su buena relación, los cantantes han trabajado juntos en diversos proyectos, desde aquel concierto virtual en el que contaron con la participación de sus hijos, hasta su participación en un reality de talentos y varias presentaciones en vivo. Al verlos tan cercanos, no tardaron en surgir algunos rumores que apuntaban a una posible reconciliación, sin embargo, La Novia de América no tardó en desmentirlos totalmente y reafirmar lo sólido que es su noviazgo con Michel Kuri. Ahora, ha sido la hija de la intérprete quien, de la forma más simpática, ha reaccionado a las versiones sobre un supuesto reencuentro entre sus papás.

La noche de este lunes, Lucerito Mijares y su mamá acudieron al estreno del musical Te amo, eres perfecto... Ahora cambia, puesta de escena protagonizada por Chantal Andere, amiga de la cantante. En el lugar, madre e hija fueron abordadas por la prensa, y de lo más emocionada, Lucero habló de sus proyectos, destacando sus próximas presentaciones junto a su exmarido. "Ya viene pronto Lucero y Mijares, Hasta que se nos hizo, yo les decía que esté pendientes, yo creo que por ahí a fines de mayo vamos a estar en el Auditorio Nacional... Vamos a ir a ciudades a visitar de cerquita al público", comentó la cantante ante las cámaras de programas como Despierta América.

Luego de que mencionara sus planes profesionales con Mijares, le preguntaron a Lucero si era verdad que había revivivo el romance con el intérprete de Soldado del Amor, a lo que ella respondió de los más tranquila. "¿Cuál romance?", dijo ella con cara de incredulidad por el cuestionamiento. Lucerito, quien estaba a su lado también escuchó la pregunta, reaccionó divertida, descartando también dicha situación. "Ah, n'hombre... Pues híjoles", comentó entre risas en complicidad con su mamá. "Yo creo que es un chisme muy aplaudido, ¿verdad?", expresó La Novia de América dirigiéndose a su hija. "Sí, yo creo que ya", dijo la joven de 17 años, reafirmando las palabras de su madre. "Sí, ya no, ya no", agregó la cantante con una gran sonrisa en el rostro.

La cantante ha sido clara al expresar que lo que lo une a Mijares es el cariño mutuo, así como el amor por sus hijos. “Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos Y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos, no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y escucharlos mucho”, comentaba el año pasado en entevista con El Universal.

No hubo reconciliación, pero sí reencuentro

Tras descartar de tajo que ella y Mijares hayan retomado su extinta relación amorosa en su reciente encuentro con la prensa, Lucero explicó que lo que sí hubo con su exmarido fue un reencuentro profesional, y que ocurró justamente en la pandemia. "Al final del día, durante la pandemia fue cuando Mijares y yo nos empezamos a poner de acuerdo justamente para hacer un streaming, porque era la manera más fácil de poder estar cerca del público", contó la intérprete de Veleta, refiriéndose al concierto virtual que ofrecieron en mayo del año pasado. "Y entonces ahí invitamos a esta niña que está a mi lado a que cantara un par de canciones ahí, por suerte nos dijo que sí...", broméo la cantante. "Fue una idea que se nos ocurrió a los dos, porque ya hace mucho tiempo había estado en el aire y fue un poco como de parte de los dos de 'hay que hacer un streaming juntos' y de ahí salió la idea de hacerlo ahora en vivo y las fechas que hemos hecho, a la gente le han gustado mucho", expresó agradecida.

En esta oportunidad, Lucero no descartó la posibilidad de hacer una bioserie de su vida, aunque confesó que podría no haber detalles que resulten cautivantes para el público. Su hija le dio la razón, y bromeó respecto a que no habría drama en esa posible producción. "Yo digo que sí, pero no sé si sería divertido...", comentó la también actriz, quien le explicó a su hija, que tendrían que hacer un casting de bebés que los interpetaran a ella y asu hermano José Manuel. "Yo pienso que una historia mía sería un poco una historia que no tiene tantos detalles que turbios y escandalosos...", dijo la cantante, y Lucerito intervino: "No hay drama, no hay drama", y ambas se rieron como cómplices. "Se podría pensar, a ver qué va", dijo sobre la idea de llevar su vida a la pantalla.

