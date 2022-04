¿Quienes son las parejas de Sandra Bullock y Channing Tatum fuera de la ficción?

Sin duda alguna, Sandra Bullock y Channing Tatum son dos de los actores más queridos de Hollywood. Ambos se han encargado de ganarse el corazón de sus fans con cada uno de sus personajes, convirtiéndose en los reyes de las películas románticas e incluso de las de acción, dos géneros en los que los dos han tenido mucho éxito. Es por eso que ahora que han trabajado juntos en la comedia romántica The Lost City of D, los fans de ambos artistas no podrían estar más emocionados, pues sin duda la fusión de estos dos talentos en la pantalla grande pinta para ser todo un éxito taquillero. Y es que además del profesionalismo de ambos, la química que existe entre ellos ha traspasado la pantalla, tanto así que durante la presentación de la película en Londres, Inglaterra, la pareja de actores hizo gala de su complicidad con lindas miradas y sonrisas que intercambiaron durante la alfombra roja, algo que sin duda puso a soñar a sus fans, quienes consideraron que serían una linda pareja en la vida real. Sin embargo, la conexión demostrada durante esta cita no fue más que mera complicidad profesional y cariño de amigos, pues ambos actores tienen relaciones bastantes sólidas, aunque muy discretas. Da play al video y descubre quiénes son las parejas de Sandra y Channing fuera de la ficción.

