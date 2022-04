¿Qué exnovio de Belinda habló como nunca de su romance con la cantante?

La vida sentimental de Belinda despierta enorme interés entre sus fanáticos, particularmente en este instante, a poco más de un mes de que finalizara su relación amorosa con Christian Nodal. Entre el ir y venir de versiones en torno a lo ocurrido, a la par de los mensajes que la cantante envió con anterioridad, el nombre de la también actriz vuelve a tomar interés mediático, pues finalmente uno de sus exnovios ha roto el silencio sobre el origen de su romance. Durante una reveladora charla el entrevistado además contó cómo fue que se realizó un tatuaje en honor a su entonces pareja, recordando que fue gracias a un popular proyecto de trabajo que ambos lograron coincidir, ¿de quién se trata?

Esta vez, Yordi Rosado abrió las puertas de su concurrido set a uno de los personajes más conocidos de la música grupera, Lupillo Rivera, quien conversó sin filtro alguno de varios aspectos de su vida personal, entre ellos del de su noviazgo con Belinda, a quien conoció cuando ambos fueron jueces del reality musical La Voz México. “Siempre he tenido mucho cuidado al responder algo de Belinda, porque siempre trato de responder como un caballero… Jamás he hablado yo mal de Belinda…”, advirtió el cantante, que a su vez recordó cómo fue que ambos trataron de mantener su relación en secreto, sosteniendo esta complicidad con los otros integrantes del programa. “Pues (dijimos): ‘Vamos a negarlo, nadie nos ha visto juntos, mentira’… Era según negarlo…”, dijo, evocando el momento en que los rumores comenzaron a tomar fuerza.

En confidencia, Lupillo ahondó en los detalles de su noviazgo, no solo opinando sobre cómo asumió esta etapa, pues a la par expresó sus mejores deseos a la intérprete. “Pasamos un tiempo agradable, tuvimos nuestra historia, tuvimos nuestro tiempo y nosotros en nuestro tiempo fuimos felices. Yo siempre que he hablado de ella siempre le he deseado lo mejor, siempre le he deseado que sea feliz, que busque su felicidad y que busque su identidad con un hombre y que busque al hombre correcto y ojalá que encuentre a un hombre que la haga completamente feliz…”, afirmó el también llamado Toro del Corrido, quien había sido muy reservado cada que la prensa lo cuestionaba al respecto.

En ese espacio, Lupillo fue claro y aprovechó para poner punto final a las versiones que daban por hecho que le había regalado una casa a Belinda, desconociendo el origen de ese rumor que circuló por un tiempo. “Yo gracias a Dios, orgullosamente puedo decir que yo a Belinda jamás tuve que comprarle nada. No tuve que darle dinero de nada, nunca le compré casa, yo no sé quién salió con ese rumor… Lo de nosotros fue un tiempo divertido…”, dijo.

La verdad de su tatuaje en honor a Belinda

En otro instante, Lupillo habló de cómo fue que surgió la idea de tatuarse a Belinda, asegurando que tal decisión fue por iniciativa propia. “Que quede bien claro, una vez que estábamos ella y yo platicando y ella me enseñó unos fans que tenían unos tatuajes… la cara de ella y estábamos platicando de los tatuajes y yo (le dije): ‘Yo me pongo un tatuaje’. Y me dijo ella: ‘No te lo pones, si a ti ni te gusta mi música’…”. Tras esa charla, el intérprete recuerda cómo procedió. “Esa noche yo tenía una salida a Las Vegas poque iba a ir a unos premios y ya estando allá en Las Vegas empecé a buscar un (tatuador). Ya después le dije: ‘Mándame una foto, voy a escoger una yo’. Y ella me decía: ‘No, no te lo puedes poner’. Yo tengo todo eso grabado, cuando ella me está diciendo que no lo haga… Eran las 11 de la noche y llegamos a la sesión y tardaron ocho horas en ponérmelo. Iba yo solo con mi ingeniero, que fue quien consiguió el tatuador…”, contó.

