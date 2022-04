Vicente Fernández es recordado en los Grammy 2022 con un emotivo homenaje y un premio póstumo

Sin duda alguna, el legado de Vicente Fernández ha traspasado fronteras. Es por eso que el ‘Charro de Huentitán’ era considerado uno de los máximos exponentes de la música ranchera, pues su voz era reconocida en todos los rincones del mundo. Algo que quedó demostrado durante el homenaje póstumo que se le realizó durante la ceremonia del Grammy, celebrada el pasado 3 de abril en el MGM de Las Vegas, en la que el intérprete tuvo una mención muy especial durante el segmento In Memoriam que se realizó dentro de la gala, un instante por demás emotivo en el que se recordó a todos aquellos artistas de la música que fallecieron en el último año.

El emotivo homenaje inició con una mención especial para el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, fallecido apenas hace dos semanas en Bogotá, Colombia, en medio de la gira que realizaba con la banda por Latinoamérica. El segmento continuó con la mención de algunos grandes artistas como Jonny Ventura y Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones, quienes fallecieron en 2021, mientras cantantes como Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt y Rachel Zegler interpretaron temas como Not a Day Goes By, Send In The Clowns y Somewhere. Y aunque todo el número fue de lo mas emotivo, sin duda el momento en el que apareció la fotografía de don Vicente en las pantallas del lugar fue el más emocionante, pues los presentes reconocieron el legado del artista con una fuerte ovación.

Este no fue el único reconocimiento póstumo que Vicente Fernández recibió los Grammy de este año, pues horas antes de la ceremonia que se transmitió en vivo a todo el mundo, se realizó una gala alterna en la que se entregaron algunos premios como el de Mejor álbum regional mexicano, categoría en la que el artista resultó ganador gracias al disco A mis 80, imponiéndose ante artistas como Christian Nodal, Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Aida Cuevas, quienes eran los otros nominados. Este es el cuarto Grammy para Vicente Fernández, quien en 2010 ganó en la misma categoría por el álbum Necesito de ti y en 2015 por el disco Mano a mano, tangos a la manera de Vicente Fernández y en 2017 por Un azteca en el Azteca.

Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre en su natal Jalisco, luego de pasar varios meses en el hospital, donde se recuperaba de una fuerte caída que sufrió en su rancho el pasado mes de agosto. Su familia dio a conocer la triste noticia a través de un mensaje que compartieron en las redes sociales del intérprete, en donde además agradecieron por las muestras de cariño que el público les hizo llegar a lo largo de esos meses de incertidumbre. “Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, se podía leer en el comunicado.

Jimmie Allen en medio de la polémica por Vicente Fernández

Fue el cantante de country, Jimmie Allen, el encargado de anunciar al ganador de la categoría a Mejor álbum de regional mexicano, durante la ceremonia que se realizó horas antes del Grammy. Sin embargo, el joven intérprete tuvo un tropiezo a la hora de pronunciar el nombre del artista mexicano, pues al ver que nadie subía a recoger el premio, felicitó al ganador y se dijo honrado por recibir el premio a su nombre, dejando en evidencia que no sabía sobre el fallecimiento del cantante. "Tampoco vino (Vicente Fernández), pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy", comentó el intérprete estadounidense, algo que las redes sociales no le perdonaron, por lo que incluso el video de este momento se hizo viral de inmediato.

