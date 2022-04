Eiza González regresa al castaño con su impecable look Versace

La carrera de Eiza González en Hollywood sigue creciendo día con día. Prueba de ello es el éxito que la hermosa mexicana con su más reciente película, Ambulance, la cual la ha llevado a recorrer el mundo y a pisar las alfombras rojas más importantes, llevando su estilo a todos lados. Prueba de ello fue su reciente aparición al lado de sus coprotagonistas Gyllenhaall y Yahya Abdul-Mateen II durante una rueda de prensa para promocionar el filme dirigido por Michael Bay. Como era de esperarse, la intérprete lució guapísima en un estiloso look de Versace con el que sin duda acaparó las miradas.

Para esta ocasión, la intérprete optó por un minivestido de Versace de manga corta y cuello mao con una pequeña abertura a la altura del escote, el cual remarcaba perfectamente su figura. Eiza complementó su look con unas increíbles botas negras hasta la rodilla de Pīferi, con las que le dio el toque sexy a todo su atuendo.

La también cantante combinó su look llevando el pelo lacio y peinado de raya en medio, volviendo al castaño oscuro luego de haber sorprendido a todos al hacer un radical cambio de look y dejarse ver en un rubio platinado como nunca antes. La actriz dejó todo el protagonismo a su atuendo, pues optó por un maquillaje discreto en tonos oscuros, además de que solo llevó como accesorios unos anillos y una pequeña pulsera color plata de Bvlgari.

En medio de este momento tan especial de su carrera, Eiza se tomó un tiempo para reflexionar sobre todo el camino que ha recorrido y lo que ha conseguido tras años de picar piedra en Hollywood. “Wow! No doy por sentados momentos como este. Es tan surreal el que pueda estar haciendo lo que tanto amo. Estoy tan agradecida. Fue un día hermoso de hablar con la gente más linda sobre este proyecto del que me siento muy orgullosa. Gracias Dios”, expresó la intérprete en su perfil de Instagram al compartir una serie de fotografías de estos días de promoción.

¿Cómo asume el éxito?

Ante el rotundo éxito que ha marcado la historia profesional de Eiza, la actriz ha comprtido en una reciente entrevista cómo asume esta posición, siempre agradecida de que la vida le haya permitido enfocarse en su pasión por la actuación y los escenarios. “Soy una persona común y corriente. No vivo mi vida en ese estado de éxito, todo lo contrario, soy muy dura conmigo misma y siempre estoy viendo cómo puedo crecer y ser mejor. Crecer y aprender… Entonces sueño con poder seguir haciendo a lo que me dedico…”, señaló durante una charla que sostuvo con People en Español.

Sobre su participación en la película Ambulance, la estrella ha revelado cómo se siente de ser parte de esta nueva aventura. “Me siento muy contenta con este proyecto, amo lo que llegamos a lograr cuando filmamos Ambulance y me siento muy contenta con el personaje que me tocó interpretar”, dijo la actriz en entrevista para el programa Hoy. “Me siento muy orgullosa de poder darle vida a un personaje de una mujer tan dinámica, tan emocional, tan vulnerable, tan real…”, señaló.

