De lo más sincera, Fernanda Castillo revela la verdadera razón por la que se canceló Monarca

Sin duda alguna, la serie Monarca marcó un precedente en México en cuanto a la producción de series. Y es que esta historia sin duda sorprendió a todos por sus valores de producción, además del increíble elenco que logró juntar, destacando entre todos ellos Fernanda Castillo, quien se unió a la ficción producida por Salma Hayek en su segunda temporada. Y aunque la serie tuvo un gran éxito y fue muy popular tras su estreno, Netflix decidió cancelarla tras dos temporadas, una noticia que sin duda puso muy tristes a todos aquellos que estaban involucrados en el proyecto, así como a los fans de Monarca. Precisamente fue sobre este tema que Fernanda compartió algunos detalles durante una entrevista con el programa Pinky Promise, en donde no pudo evitar los cuestionamientos respecto a la cancelación de la serie, mismos que contestó con total sinceridad.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que la guapa actriz fue cuestionada sobre las razones por las que la serie Monarca no siguió adelante con su historia, a pesar del éxito y de la aceptación que tuvo entre el público, aprovechando esta pregunta para hablar un poco de lo sucedido y la forma en la que se dio la cancelación de la serie. “Creo que era una serie que a mí me encantaba. Desde la primera temporada, aunque yo no estuviera, yo era muy fan, porque me parecía que era padrísimo el hecho ver una serie como nos merecemos que los mexicanos nos vean”, reconoció la actriz, admitiendo que desde su primer acercamiento con la serie la dejó sumamente sorprendida. “Yo crecí en una época en la que te decían en otros países: ‘ah, televisión mexicana: telenovela’, y usualmente era relacionado con chafa, y nosotros podemos hacer cosas muy ching****, muy creativos, hay mucho talento en este país en todos los ámbitos. Entonces cuando yo vi Monarca por primera vez dije: ‘que fregón que una serie, que se ve así, chonchota, con las casonas, que se ven los valores de producción, cuente una historia en México para el mundo''', agregó.

Fue entonces que se refirió al tema de la cancelación, dejando en claro que, pese al éxito, Netflix decidió no continuar con la producción debido a que era muy caro hacerla, por lo que decidieron enfocar sus esfuerzos económicos en otros proyectos. “Hicimos la segunda temporada, yo me siento muy contenta de haberla hecho, pero era una serie muy cara. Se decidió que, aunque le fuera muy, muy bien, y me parece que le fue muy bien a la segunda temporada, que preferían hacer otros proyectos más viables, o poder hacer con ese dinero más series, más proyectos, que meterle toda esa lana a un solo proyecto”, compartió la intérprete.

Fernanda incluso admitió haberse sentido un poco triste por la cancelación de Monarca, por lo que incluso no dudó en invitar a todo su público a exigirle a las casas productoras y plataformas de streaming productos de calidad, para que no siga pasando lo mismo que sucedió con esta serie. “Todo el equipo creativo que lo hacíamos nos bajoneó mucho, pero creo que es una respuesta un poco que como público, si quieren ver cosas buenas, consumas cosas buenas, no consuman cosas chafas, porque eso le manda un mensaje directo a la gente que produce las cosas y a las plataformas de: ‘queremos cosas buenas y no nos merecemos menos''', agregó de forma contundente.

¿Qué opina sobre las telenovelas?

Durante la charla, en la que estuvo acompañada de sus compañeros de la obra de teatro musical Siete veces adiós, Fernanda fue cuestionada por la forma en la que hoy las telenovelas se consumen, pues pasaron a la televisión a producirse a través de las plataformas de streaming. “Como actor da un bajón, porque uno quiere hacer cosas más complejas, quiere hacer cosas diferentes. Yo he hecho novelas y no me siento avergonzado de eso… Siempre soy la misma actriz, comprometida, mi trabajo es el mismo, pero claro, quiero hacer cosas diferentes. Entonces, como actor, te acotas a contar ciertas historias, a hacer ciertos tipos de telenovelas… Pero seguramente es la respuesta a lo que el público consume”, comentó.