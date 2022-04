El orgullo de Andrea Legarreta al ver a su hija Mía triunfar en el escenario

Para Andrea Legarreta no deja de ser fascinante ver a sus hijas sobre el escenario, a pesar de que las jovencitas comenzaron a escribir las primeras páginas de su historia artística desde que eran muy pequeñas. Y es que no podría ser de otra manera, pues al ser hijas de dos grandes estrellas de la televisión y de la música, era de esperarse que Mía y Nina se sintieran atraídas por el mundo del espectáculo y que además heredaran el talento de sus padres. Algo que quedó demostrado durante el reciente concierto que ofreció Mía, la también hija de Erik Rubín, al lado de su padre y de otros grandes artistas, durante este fin de semana en la Arena Ciudad de México, una ocasión en la que Andrea estuvo presente en primera fila, mostrándole su apoyo a la joven artista y celebrando por todo lo alto el talento de Mía, algo que se vio reflejado en el emotivo mensaje que le dedicó a su hija en redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió algunos vistazos de la increíble velada que pasó al lado de algunos de sus amigos del programa Hoy durante el concierto que Mía y Erik ofrecieron al lado de la Sonora Dinamita y la Sonora Matancera, en el que también han tenido grandes invitados como Ely Guerra, Benny Ibarra y Kalimba. Al pie de la publicación, la presentadora dedicó unas lindas palabras para su hija, quien sin duda se lució arriba del escenario, haciendo gala de su gran carisma y profesionalismo. “Y hablando de cumplir sueños… ¡No sé si este sueño cumplido es tuyo o mío mi niña linda! Porque mientras tus cumples el sueño de cantar y hacer lo que amas al lado de tu Pa y tantos grandes artistas, en ese escenario y con ese público maravilloso que te aplaudió tanto… Yo cumplo mi sueño de verte inmensamente feliz y realizada, haciendo lo que más has amado hacer desde que empezaste a decir tus primeras palabras…”, expresó Andrea de lo más orgullosa.

La también actriz continuó con su mensaje mostrándose emocionada y conmovida ante la reacción que el público tuvo al ver a Mía apoderarse del escenario con todo su talento y su presencia escénica, a pesar de su corta edad, algo que sin duda hizo que Andrea se sintiera muy orgullosa de su pequeña artista. “¡Wow! ¡Aún no me recupero de lo que viví! Del amor del público que al terminar el show se me acercaba con tanto amor, a decirme tantas palabras hermosas y conmovedoras acerca de ti… A felicitarme por ustedes… Creo que sin importar a lo que se dediquen nuestros hijos, el anhelo más grande de una madre que los ama tanto, ¡es verlos felices y realizar sus sueños!”, agregó.

VER GALERÍA

Finalmente, Andrea felicitó a su hija por el increíble trabajo que hizo arriba del escenario, donde pudo codearse con grandes personalidades de la música y compartir el escenario al lado de su famoso padre. “¡Y brillas! Brillas tan lindo… Cantabas y yo cantaba entre ese gran público al lado de tu hermanita ¡que también estaba conmovida y emocionada! ¡Bailabas y bailábamos contigo! ¡Celebro tu vida y lo que estás viviendo! ¡Estoy llena de orgullo del par de seres hermosos que son! ¡No me cansaré jamás de dar gracias a Dios por ustedes! ¡Felicidades por ayer amor! ¡Y por lo que viene! ¡Que bendecida eres de tener a un papá que te apoya y ha sido tu maestro y guía! ¡De estar en el escenario con semejantes estrellas! Mamá siempre contigo y para ti, para ustedes. ¡Siempre unidas! ¡Siempre juntas!”, finalizó.

El orgullo de Andrea por Erik

Sin duda alguna, el concepto Cumbia Machine, creado por el mismo Erik Rubín, ha sido todo un éxito. Prueba de ello fue el lleno total con el que se presentaron la noche del pasado sábado 2 de abril en la Arena Ciudad de México, en donde el intérprete invitó a grandes amigos y talentos de la música mexicana a cantar al lado de la Sonora Santanera y la Sonora Matancera. Como era de esperarse, Andrea Legarreta no pudo ocultar su orgullo ante lo que Erik ha construido y a través de redes sociales se deshizo en halagos para el guapo músico. “Este es el vivo ejemplo de que soñar y luchar para hacer nuestros sueños realidad, ¡vale la pena! Aquí el resultado de el sueño de un hombre que piensa en grande y ¡lucha en grande! ¡Y que no deja de creer y crear! ¡Que noche nos regalaron! ¡Que orgullosa estoy de ti @erikrubinoficial! ¡lo lograste! Te amo!”, compartió orgullosa Andrea.

VER GALERÍA