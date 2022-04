El look nupcial con el que Danna Paola se convirtió en toda una rockstar

Cuando se trata de moda, Danna Paola ha demostrado estar siempre un paso adelante. Algo que ha quedado en claro durante su reciente regreso a los escenarios, una oportunidad en la que ha dejado salir su lado más roquero y al mismo tiempo el más atrevido. Y es que no podría ser diferente, pues la intérprete de Agüita se presentó al lado de Moderatto durante la presentación que la banda ofreció en el festival Pal Norte en Monterrey, Nuevo León. Como era de esperarse, la cantante lució un atuendo espectacular con el que sin duda no dejó a nadie indiferente.

A través de su perfil de Instagram, Danna Paola compartió todo un álbum de fotografías en las que mostró algunos detalles de su paso por el festival y de su presentación al lado de Moderatto. Para esta ocasión, la también actriz coordinó su vestuario con el del vocalista de la banda, Jay de la Cueva, luciendo como unos novios a punto de llegar al altar. Sin embargo, los cantantes decidieron intercambiar los papeles, y mientras él lució un divertido vestido de novia, ella lució guapísima y sensual en un atuendo de inspiración masculina, convertida en todo un elegante novio moderno.

Danna Paola lució un top de encaje blanco que combinó con un increíble chaleco de color negro, el cual coordinó con el moño que llevó al cuello, como si se tratara de una versión muy femenina del clásico esmoquin, pues incluso llevó pantalones de vestir al mismo tono de su chaleco y unas increíbles plataformas negras con las que le dio el toque roquero a su atuendo nupcial.

La exprotagonista de la serie Élite complementó su look con unos aretes en forma de corazón de cristales de Swarovsky de YSL , uñas en color negro y maquillaje en tonos plateados y oscuros, dejando todo el protagonismo a su mirada, la cual enmarcó con algunos brillantes. Danna Paola llevó el pelo recogido en un chongo alto y alborotado, combinando a la perfección con todo su atuendo y con el evento. “Él dijo que sí! Que noche tan mágica, ¡los quiero tanto! Gracias, amigo, eres luz pura Jay de la Cueva. Gracias”, expresó la artista de 26 años en Instagram.

Danna Paola, más fuerte que nunca

Hace unas semanas, Danna Paola atravesó por un momento muy difícil a nivel personal, pues enfrentó el fallecimiento de su abuelita a consecuencia de las secuelas que le dejó el Covid-19. Y aunque la artista se había mantenido alejada del ojo público tras esta situación, no quiso dejar pasar por alto todo el apoyo que recibió de parte de sus fans, quienes la cobijaron con sus mensajes a través de sus redes sociales. Fue así que la intérprete volvió a las redes para agradecer por todo el cariño recibido a lo largo de estos días, confesando que tras los intensos días que vivió, ahora se siente más fuerte a nivel sentimental. “Hola, paso por acá para decirles que les amo mucho. Gracias a todos por su amor, en estos momentos me ha ayudado mucho, de verdad”, escribió la protagonista de la serie Élite en Twitter. “Estoy viviendo tantas cosas a la vez que me cuesta procesar todo tan rápido, pero me siento más fuerte ahora”, aseguró en su publicación, mostrándose optimista ante el panorama que atravesaba en aquel momento.