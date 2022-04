Elizabeth Gutiérrez celebra su cumpleaños más especial rodeada del amor de sus hijos

Luego de haber superado una etapa personal un tanto sensible, Elizabeth Gutiérrez afronta esta nueva etapa de su vida con la frente en alto y una enorme sonrisa en los labios. Algo que ha quedado en claro durante su reciente celebración de cumpleaños, una ocasión en la que se ha dejado rodear del amor de sus seres queridos y sus amigos más cercanos. Además, la guapa actriz también ha sido cobijada por sus hijos, quienes por supuesto estuvieron a su lado durante la celebración que tuvo el viernes pasado, haciéndola sentir especial a través de sus redes sociales, en donde le han dedicado las palabras más especiales. Y aunque William Levy, el padre de sus dos hijos, no se ha pronunciado al respecto, sí ha mostrado su afecto a la cumpleañera a través de un pequeño guiño en redes.

Fue su hijo mayor, Christopher, quien por medio de su perfil de Instagram compartió una linda fotografía en la que aparece al lado de la guapa actriz tomada justo el día de la fiesta de cumpleaños de su mamá. Al pie de la imagen, el jovencito dedicó unas lindas palabras a su mamá, en las que dejó en claro el gran amor que tiene por ella, así como la admiración que tiene por ella. “¡Feliz cumpleaños a la mamá más hermosa e increíble que existe! ¡Gracias por todo! ¡Por conducirme y volvernos locos a los dos jaja! ¡Te amo con todo en mí! Espero que hayas disfrutado de tu día”, compartió Christopher.

Como era de esperarse, la publicación del jovencito inmediatamente se llenó de felicitaciones y buenos deseos para Elizabeth, llamando la atención de todos el like que William Levy dejó en la publicación de su hijo. Y es que recordemos que a finales del mes de enero, el guapo cubano compartió una serie de mensajes en los que daba a entender que su relación con la madre de sus dos hijos había terminado. Desde entonces, la pareja ha sido muy discreta respecto a lo que sucede entre ellos y hasta ahora no han hablado abiertamente sobre su separación.

Lo que ha dicho Elizabeth sobre su relación con William

A finales de febrero, casi un mes después de los misteriosos mensajes que compartió William -y que apuntaban a una ruptura- Elizabeth compartió un enérgico mensaje con el que defendió a su familia. “Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y ¡cuestionando sus personalidades y valores! ¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres”, expresó en la primera parte de su post, el cual acompañó con una bella postal en la que se le veía junto al cubano y sus hijos Christopher y Kailey, los cuatro posando sonrientes.

“Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, expresó la actriz. “¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”, agregó en su publicación, la cual para muchos fue una sutil confirmación del actual estatus de su relación sentimental. “No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar, ¡con nosotros! ¡Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!”, finalizó entonces.

