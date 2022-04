Ana Bárbara celebra el cumpleaños de su prometido con un emotivo mensaje

Sin duda alguna, Ana Bárbara atraviesa por un momento muy especial en su vida. Y es que además del éxito que ha tenido a nivel personal, su corazón se encuentra muy contento debido a la relación que mantiene desde hace unos años con Ángel Muñoz, con quien incluso llegará al altar el próximo año, según reveló recientemente la misma cantante, quien en este momento se encuentra enfocada en la gira que realiza por diversas ciudades de México. En medio de todo esto, la intérprete de Bandido se ha tomado un momento para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de su guapo prometido, una oportunidad que ha aprovechado para dejar en claro el gran amor y la admiración que tiene por él.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, ‘La Reina Grupera’ compartió un lindo video en el que plasmó algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de Ángel, quien además mantiene una excelente relación con todos los hijos de la intérprete, algo que ha quedado en claro en más de una ocasión y que en el video ha quedado refrendado en las imágenes familiares en las que los pequeños y el novio de su mamá incluso aparecen combinando atuendos. Al pie del video, Ana Bárbara escribió un lindo mensaje de felicitación para su futuro esposo en el que se deshizo en halagos. “En los últimos años de existencia, he tratado de honrar la vida, agradeciendo la oportunidad de ser y estar con cada uno de los seres que amo, cada día. Y hoy, en especial, agradezco infinitamente al universo el poder celebrar por lo alto tu cumpleaños, (y nunca mejor dicho) ¡mi Ángel de la guarda, mi dulce compañía! Te amo y siempre gracias por ser parte de esta familia que, aunque sin ser miel sobre hojuelas, trabajas duro para llenarnos de amor, equilibrio y armonía”, compartió de lo más emocionada.

Ana Bárbara continuó con sus palabras, explicando la razón por la que ha decidido acompañar su video con la canción De vez en cuando, la canción que hizo a dueto con Cristian Castro, un tema que según explicó, le gusta mucho al cumpleañero y aunque su letra es un tanto nostálgica y triste, para Ángel tiene otro significado. “Se que esta canción te gusta, y aunque el contexto invita a la nostalgia, y claramente hace alusión al dolor de una partida, paradójicamente, al saberla otro sueño realizado, tu hermoso corazón la percibe con gozo, porque en su momento, fue del mío, una salida… Feliz día, mi Ángel”, finalizó.

VER GALERÍA

Cómo le gustaría que fuera su boda

Aunque por ahora sus planes de llegar al altar son un poco lejanos, pues pretenden realizar su boda hasta el próximo 2023, lo cierto es que Ana Bárbara tiene muy claro cómo quiere que sea este día tan especial para ella y para Ángel. “Quiero algo muy íntimo, en privado, para que el enfoque sea solo para nosotros”, contó la estrella en una charla que sostuvo con la revista TVNotas.

Recordemos que en septiembre de 2020, Ana Bárbara compartió que ya tenía una idea del vestido que quería lucir para llegar al altar, dándose a la tarea de buscar la mejor elección. “Sí tengo unas ideas ya, tomé unas fotos y fui a algunas tiendas a ver, justo antes de la pandemia vi unos diseños que me llamaron la atención, pero como todavía no me pedían como tal el compromiso, pues tampoco fue que aparté uno, pero seguramente será algo lindo”, explicó durante una entrevista concedida al programa televisivo Venga la Alegría, emisión en la que aseguró que todavía no tenía claro si deseaba casarse en México o Estados Unidos.

VER GALERÍA