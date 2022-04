José Eduardo Derbez sobre el logro de su papá y sus detractores: 'Nada más queda callar con hechos'

La pasada entrega de los Oscar trajo consigo muchas sorpresas, pero para Eugenio Derbez sin duda la más significativa fue el triunfo de su cinta CODA como Mejor Película. El actor se plantó en el escenario del Teatro Dolby junto al resto de sus compañeros una vez que se anunció su premio, un momento inolvidable no sólo para él, sino también para muchos mexicanos y por supuesto, para su familia. Su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana reaccionaron de lo más emocionados, mientras que Aislinn, primogénita del actor, le dedicó un extenso y sentido mensaje; Vadhir, por su parte, lo acompañó en un festejo posterior a su triunfo. Y José Eduardo no podía quedarse atrás, pues también ha expresado el gran orgullo que siente por tan importante logro de su padre, además ha destacado todo el trabajo y dedicación que ha habido detrás.

En un reciente encuentro con la prensa, retomado por medios como Sale el Sol, José Eduardo contó cuál fue su reacción al escuchar el nombre de CODA como cinta ganadora en los Premios de la Academia. "Los subí a Instagram, grité y todo, dije: '¡Eso...! Lo estaba viendo con unos amigos, todos muy contentos, muy felices, lo felicitamos mucho", comentó el joven actor, quien reveló que obvuamente habló con Eugenio tras aquella inolvidable noche. "Él está muy contento", aseguró. "Todo lo que ha hecho mi papá ha sido con su esfuerzo, porque ha luchado y lo ha logrado y creo que se merece eso y más", continuó. "Es una persona que no se rinde fácil y estoy muy orgulloso de él", expresó.

El intérprete de 29 años también destacó lo que su padre ha demostrado a sus detractores con este importante logro en su carrera, luego que la prensa comentara que había quienes dudaban de que llegara a los Oscar. "Eso pasa mucho en las carreras de muchos, otras personas no creen en ti, pero nada más queda callar con hechos", aseguró. Además, se refirió al gesto que hizo su papá al estar en el escenario de los Oscar, pues Eugenio envió un beso al cielo y luego explicó que iba dedicado a su madre, la actriz Silvia Derbez, quien falleció en 2002. "Mi abuela siempre ha estado ahí para él y él siempe se acuerda de ella", comentó.

¿Quiere seguir los pasos de su papá en su carrera?

En su felicitación en Instagram, Aislinn Derbez se refirió a su papá como su "maestro número uno en mostrarme que los sueños se materializan", y al parecer no es la única que considera a Eugenio de esta forma. Cuestionado sobre el mensaje de su hermana mayor, José Eduardo aseguró que tanto su padre, como su mamá, Victoria Ruffo, han sido los encargados de darle las lecciones más valiosas. "Mi mamá y mi papá son mis maestros siempre y siempre lo serán. Yo creo que para cualquier hijos los papás siempre van a ser los maestros", aseguró.

Si bien está muy orgulloso por el triunfo de su papá en los Oscar, con el que demotró que los sueños pueden materializarse, José Eduardo no tiene entre planes seguir estos mismos pasos, pues está contento con su carrera como lo es actualmente. "Creo que cada carrera es diferente, yo manejo la mía muy diferente a la de él, creo que estoy haciendo las cosas bien, trabajando mucho y esforzándome mucho", expuso. El pasado mes de febrero, el joven actor reveló que está muy feliz en México, y por ello ha sido el único de los Derbez que no ha buscado instalarse en Estados Unidos. "No soy muy fan de allá… Nada de allá me gusta. A parte, te soy sincero, México a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada…”, dijo en una charla con Karla Díaz en su canal de YouTube Pinky Promise, en la que también estuvo su hermano Vadhir. “Creo que México es un país que yo amo muchísimo, no podría yo no vivir en México, es un país que me da todo y la gente que tenemos aquí es maravillosa…”, expresó.

