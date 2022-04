¿Es este el discreto galán de Demi Moore?

Estos no han sido tiempos fáciles para la familia de Bruce Willis, entre quienes se cuenta de forma incondicional su exesposa, Demi Moore. Las mujeres de la vida del actor -su esposa Emma, Demi y sus tres hijas mayores- tomaron la palabra esta semana para dar a conocer que Willis se despedirá de su carrera profesional después de haber sido diagnosticado con una afasia, que típicamente dificulta la capacidad de comunicación. En medio de esta dura información, ha destacado la solidaridad que Demi ha mostrado en todo momento por el padre de sus hijas. Si durante la pandemia llamaba la atención que el actor de Duro de Matar se refugiara con su exmujer e hijas, mientras su esposa y sus hijas menores podían alcanzarlo, el ver la emotiva forma en la que Demi ha llevado esta situación apoyando a su ex, deja claro que entre ellos las diferencias están olvidadas. Ante esta situación, no se ha dejado de especular en torno a Demi y una vez más se ha vuelto a cuestionar sobre su vida amorosa, sobre todo después de que hace unas semanas se le viera muy bien acompañada por París.

Desde su divorcio de Willis en 1998 solamente se le ha vuelto a vincular de forma oficial con Ashton Kutcher, de quien se separó en el 2011 y firmó oficialmente el divorcio en el 2013, por lo que Demi ha sido especialmente discreta cuando de temas del corazón se trata. Ante esto, no sorprende que no se le haya conocido alguna pareja oficial en los últimos años, aunque ahora se pone bajo la lupa con una posible nueva relación.

Según Page Six, Demi estaría saliendo con el célebre chef Daniel Humm, con quien se le vio en París hace algunas semanas. La publicación estadounidense apunta a que la actriz y el restaurantero suizo llevarían varios meses de relación. Durante su aparición en el desfile de Chloe, Demi y Daniel se sentaron con una persona entre ellos en la primera fila, pero los fotógrafos a las afueras del evento sí que los capturaron juntos.

Quién es Humm

El nombre de Humm te puede resultar conocido por su famoso restaurante Eleven Madison Park, muy popular entre los neoyorkinos por tener un menú completamente hecho a base de productos vegetales -algo que va muy bien con Demi que lleva años de mantener una raw vegan, al que atribuye su eterna juventud-. El restaurante se ha puesto en la mira porque a pesar de lo sencillos de sus ingredientes, el menú tiene un precio de 335 dólares por 12 tiempos, siendo un restaurante de cinco estrellas.

El chef también se puso en la mira en el 2019 cuando la misma publicación reportó que se encontraba saliendo con la viuda de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, quien también lleva una estricta dieta vegana. Mucho se comentó que en su boda en 1991 con el fundador de Apple, su pastel de bodas era completamente vegano.

Antes de su matrimonio con Willis, Demi estuvo casada con Freddy Moore hasta 1985, en esa misma década tuvo una relación con Jon Cryer, además de haber estado comprometida con Emilio Estevez. Con Bruce se casó en 1987 y aunque se separaron en 1998, fue hasta el 2001 que se dio el divorcio oficial. Durante tres años mantuvo un romance con el entrenador de artes marciales Olivier Whitecomb, y en el 2003 empezó a salir con Ashton, con quien contrajo matrimonio en el 2005. La pareja se separó en el 2011 y dos años después firmaron el divorcio. Después de esto, se le vinculó vagamente con el restaurantero Harry Morton y con el baterista Sean Friday, pero ninguna de estas relaciones fue confirmada, y no ha sido sino hasta ahora que se ha apuntado a un nuevo romance.

