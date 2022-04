Mauricio Ochmann responde si se volvería a casar

A sus 42 años, Mauricio Ochmann ha estado casado en dos ocasiones, en las cuales ha podido experimentar la vida en pareja de diferentes maneras: primero con la madre de su primogénita, Lorenza, cuando era muy joven, y luego con Aislinn Derbez, madre de su pequeña Kailani. Sin embargo, en el punto en el que se encuentra actualmente, y gracias a los aprendizajes que ha tenido de dichas experiencias, el actor está convencido de que en algunos aspectos de su vida amorosa, no volvería a tomar las mismas decisiones. Y es que si bien actualmente mantiene una excelente relación con sus exesposas y está felizmente enamorado de su novia Paulina Burrola, el intérprete ha manifestado sus reservas sobre el matrimonio cuando lo cuestionaron respecto a la posibilidad de caserse nuevamente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Recientemente, Mauricio ofreció una conferencia de prensa junto a Omar Chaparro sobre la película ¿Y cómo es él?, la cual ambos protagonizan al lado de Zuria Vega. Al abordar la trama de la cinta, la cual retoma de forma divertida algunos temas de la vida en pareja, surgió el tema del matrimonio. Sin embargo, no fue debido a la curiosidad de los reporteros presentes que se puso esta punto sobre la mesa, sino más bien porque el también comediante quiso ventanear a su colega asumiendo el papel de entrevistador. "¿Te volverías a casar?", le preguntó directamente Omar a su compañero, quien reaccionó con sorpresa ante este cuestionamiento. "Soy un espectador, puedo preguntar, puedes contestar no o sí, o ignorarme", agregó Chaparro, fiel a su característico tono bromista.

VER GALERÍA

Después de reírse un poco, Mauricio adoptó una postura un poco más seria y respondió la pregunta de su amigo aunque no de manera directa. "Yo creo que el matrimonio como institución no funciona", reflexionó el actor, a lo que Chaparro reviró bromista: "¿O sea, ya no?". Sin embargo, Ochmann aclaró que si bien tiene dichas reservas en el tema, eso o quiere decir que rechace todo lo relacionado a la unión entre dos personas. "Pero creo en los rituales y sí creo en la unión de los matrimonios", comentó. Durante la promoción de su nueva película, el protagonista de El Chema también opinó sobre la infidelidad, uno de los temas centrales de ¿Y cómo es él?. "Yo creo que ya cuando una relación ya está desgastada o tal, antes de hacerse daño, o sea, soy más como decía El Diablito (Mauricio Barrientos, otro de los actores de esta cinta): soy más de hablarlo. Son cosas que no me gustaría hacer y no me gustaría que me hicieran”, aseguró.

VER GALERÍA

Mauricio, feliz en su noviazgo

Si bien Mauricio no mencionó a su novia Paulina Burrola al responder sobre si se casaría nuevamente, es un hecho que el actor y la modelo están felices y enamorados. "Muy contento, muy enamorado, sí", dijo en una reciente charla con Maxine Woodside y Ana María Alvarado para Radio Fórmula. En esta ocasión también estuvo acompañado por Omar, quien de nueva cuenta no dejó de bromear con él y de fungir como entrevistador. "¿No hay tanta diferencia de edad? ¿Cuánto le llevas?", preguntó el protagonista de No manches Frida. "No, le llevo nada más 12, 13 años...". Irreverente como suele serlo, Chaparro comentó: "O sea que es de la edad de tu hija...", dijo, a lo que Mauricio reaccionó riéndose y rechazando por completo este comentario. "¡No! Omar, no seas imprudente".

A principios de año, Mauricio fue abordado por la prensa y cuestionado sobre su noviazgo con Paulina, en que si bien prefirió abstenerse de hablar de compromiso, sí dejó claro lo serio de su relación. “Muy contento, cómo no. Pues ya, el noviazgo está formal…”, dijo en declaraciones retomadas por el programa Sale El Sol. Y al preguntarle por la posibilidad de casarse con la modelo, únicamente se limitó a decir: “Luego, luego, ya…”. Y aunque ha sido cuidadoso al referirse a este tema, no ha escatimado en palabras al expresar lo feliz que está de tener a Paulina a su lado. "Tierna, dulce, noble, amorosa, hermosa y divertida que me trae ¡cacheteando las banquetas! Te deseo que la vida te de siempre lo más bonito y lindo porque te lo mereces, ¡eres una guerrera en todos los sentidos! ¡Te admiro y te amo profundamente!", escribía el actor en diciembre pasado al felicitarla por su cumpleaños.

VER GALERÍA