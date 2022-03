Fedez, el esposo de Chiara Ferragni, ha abandonado el hospital

La dura noticia de la enfermedad que padece Fedez, el esposo de Chiara Ferragni y famoso músico italiano, tomó por sorpresa al mundo. El cantante decidió compartir el duro momento por el que él y su familia están pasando, primero sin revelar cuál era el padecimiento específico. Con los días, se rumoró que el italiano de 32 años se encontraba hospitalizado, y fue a su salida de la cirugía a la que se sometió que Fedez decidió acabar con las especulaciones. Se le había extraído un tumor en el páncreas y llegaba el momento de luchar por su recuperación. En esos días, se le veía en el hospital, acompañado siempre por Chiara, y comunicándose con sus hijos a la distancia a través de videollamadas. Las conmovedoras palabras de Leone, pidiéndole a su papá que se apurara para poder estar juntos y las imágenes de Vittoria enviándole besos a la distancia, eran devastadoras. Pero, afortunadamente, el día, llegó, después de más de una semana de su intervención, Fedez ha dejado el hospital, como él mismo ha compartido.

“Gracias a ustedes que literalmente me han salvado la vida, que me han acompañado y cuidado en estos días que no han sido simples, pero que de otra me han dado una nueva perspectiva de cómo afrontar la vida. Gracias al Prof. Falconi y a todo su increíble equipo. Gracias a todos los enfermeros y enfermeras de la sala. Y gracias a ustedes por la gran humanidad y apoyo que me han dado. El amor es la medicina más poderosa. Se regresa a casa, se regresa a vivir”, escribió Fedez junto a una serie de imágenes de su alta hospitalaria con distintos equipos que estuvieron a su cargo, sus padres, además de las postales con Chiara que lo acompañó en cada momento.

La influencer también quiso compartir este momento tan especial para su familia a través de las redes sociales y escribió: “Ha sido duro, pero estamos en casa. Gracias a todos los doctores, enfermeras y equipo del San Raffaele por siempre hacernos sentir seguros y como en casa y por siempre darnos esperanza. Gracias a mi maravilloso esposo por luchar tan fuerte y ser tan valiente para nuestra familia. Gracias a ustedes chicos por el amor que hemos sentido cada día”.

El significativo mensaje

Este no fue el único detalle conmovedor que Fedez publicó de su alta hospitalaria. En sus historias de Instagram compartió un intercambio por demás persona, aunque a primera vista podría parecer sencillo. En cantante publicó un intercambio con Mark Hoppus, integrante de Blink 182, grupo del que es bien sabido, Fedez es el fanático número 1. “Mañana tendré una cirugía para remover un pequeño cáncer en mi páncreas”, escribía el italiano junto a una foto en la que se ve su mano deteniendo el arte de uno de los CD’s de la banda estadounidense. “Este es mi amuleto de la buena suerte”. Hoppus le respondía: “¡Buena suerte! ¡Espero que sea fácil y exitosa! Te mando amor”. Lo más especial de la imagen es que Mark se encuentra saliendo de su propia recuperación en contra del cáncer, por lo que comparte íntimamente la situación por la que Fedez está pasando.

Fue el 24 de marzo, cuando Fedez dio a conocer qué era el mal que le aquejaba. A través de su cuenta de Instagram, escribió: “La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendrocrino del páncreas. De esos que si no los descubres a tiempo, es un simpático cohabitante para tener dentro de tu cuerpo. Motivo por el cual tuve que someterme a una cirugía que dur´6 horas para extirpar una parte del páncreas (incluido el tumor). Dos días después de la cirugía, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos. Tardará un rato. Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que han estado a mi lado durante estos intensos momentos. Muchas gracias también por todos los mensajes de apoyo y positivismo que me enviaron”, firma el cantante con su nombre de pila, Federico.

