El comunicado de Luis de Llano

Días después de las declaraciones de Sasha Soköl en las que habla de su relación del pasado con Luis de Llano Macedo, cuando ella tenía 14 años y él 39, el productor tomó la decisión de romper el silencio a través de un comunicado. En el texto que el realizador televisivo emitió en sus redes sociales, extiende una disculpa a la actriz y cantante por abordar de manera pública aspectos de su ámbito privado, lamentando de igual manera la forma en que diversos medios de comunicación han abordado el tema. Cabe destacar que la postura de De Llano llegó poco después de que Sökol hablara por primera vez de la situación frente a las cámaras, esto durante una entrevista que concedió al ser captada de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Luis De Llano expuso su posicionamiento en una publicación con fecha del 30 de marzo, en la que aborda aspectos que definieron su comentada relación con la intérprete. “Soy Luis de Llano Macedo y respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona, expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación, impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo de 2022, les respondo de la siguiente manera: antes que nada ofrezco una disculpa pública a Sasha Sökol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas…”, se lee en las primeras líneas.

El también productor musical, agrega: “Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sökol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión…”, expresó. “Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto el uno por el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sökol no tengo más que agradecimiento y respeto…”.

‘No he cometido delito alguno’

Ante el revuelo que generó la información en torno a este episodio, Luis de Llano se desmarcó de cualquier señalamiento, específicamente con la manera en que la prensa se ha referido a él. “En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y, publicados a partir del 8 de marzo del 2022, son meras y falsas especulaciones. Manifiesto mi preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de la comunicación que, al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos, impacta de manera importante el derecho a la información que toda persona tiene, sin reparar en la profunda afectación que causa con ello en los ámbitos personal, familiar, profesional y social, por la divulgación de información falsa, no verificada y tendenciosa que obedece únicamente a un interés meramente mercantil, y de la cual al día de hoy sigo siendo objeto…”.

Finalmente, De Llano habló de cómo se ha refugiado en su familia en medio de esta circunstancia, haciendo énfasis en su postura para dejar claro que no dará más explicación al respecto. “Agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos que verdaderamente me conocen. Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia. Esto es todo lo que expresaré sobre este asunto. Atentamente, Luis de Llano Macedo”.

