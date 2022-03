Lucero se sincera: 'No es fácil cuando los hijos se van...'

Si bien la música y la actuación han sido parte esencial en la vida de Lucero, sin duda su papel como mamá ha sido lo que más le ha llenado el corazón. La cantante es madre de Lucerito y José Manuel, fruto de su matrimonio con Manuel Mijares, con quien ha mantenido una relación amistosa y cordial, justamente por el gran amor que ambos le tienen a sus hijos. La intérprete, quien hace poco se dejó ver con sus retoños en una ocasión especial, se ha sincerado sobre su maternidad y ha admitido que no ha sido fácil ver a sus hijos volar de su hogar para emprender sus propios caminos. Y es que, siendo que ambos están ya en la adolescencia, han empezado a forjar su futuro.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Lucero, quien se encuentra feliz promoviendo su nueva canción para Los ricos también lloran, se sinceró sobre su faceta de mamá, y confesó que no ha sido sencillo para ella ver a sus hijos partir de casa, Y es que, en el caso de Lucerito, quien tiene 17 años, estudia en Massachussetts, Estados Unidos, desde hace más de un año, por lo que pasa largos periodos lejos de la cantante. "No es fácil cuando los hijos se van a estudiar fuera. No es que empiecen ya a hacer su vida como tal, porque todavía no se despegan al 100%, tal vez eso será cuando ya lo decidan", comentó la cantante en entrevista para el diario El Universal.

VER GALERÍA

Aunque aún es muy pronto para pensar en que Lucerito y José Manuel se independicen totalmente, su mamá está convencida de que siempre los apoyará sea cual sea el camino que quieran tomar, tanto en plano profesional como el personal, aun si eso incluye que vivan lejos. "No sé si quieran casarse, tener su propia familia o vivir en otro país, pero definitivamente lo que ellos quieran siempre los apoyaré al 100%", aseguró la intérprete. La cantante contó que la comunicación ha sido clave en la relación con sus hijos, pues si bien confía plenamente en ello, siempre ha tratado de aconsejarlos, especialmente a Lucerito, quien aún es menor de edad. "Le digo que estamos para apoyarla en todo y que sepa que todo nos lo pueda contar, que estamos para aplaudirla y creo que ella tiene muuy claro, como muchas jóvenes de hoy, que debe cuidarse muchísimo", agregó.

VER GALERÍA

Lucero también habló sobre el amor que ella y su hija comparten por la música, y que aunque ella y Mijares han estado de acuerdo en que por ahora Lucerito debe enfocarse en la escuela, la joven ha sido abierta al hablar de sus ilusión de seguir los pasos de sus famosos padres. "Yo siempre comento con Lucerito que se tiene que ir preparando mucho echarle todas las ganas para lo que quiera hacer", contó la también actriz. "Hoy en día son diferentes carreras a como era hace 40 años cuando yo empecé, pero parece ser que tiene bonita conexión con el público. Agradecemos que la gente le aplauda, que le guste su voz, lo que tiene dentro de sí para compartir", comentó.

Para lucero, sus hijos han sido una bendición

No es la primera vez que la intérprete se sincera sobre su maternidad, pues hace un par de años, en medio de los festejos por el Día de las Madres habló de lo bella que ha sido para ella esta experiencia. “Las mujeres que tenemos la fortuna y bendición de ser mamás de chavos, sobre todo, (hijos) un poco más grandes, valoras muchísimo, el trabajo y el amor, el cariño de tu mamá, de tus padres”, contaba entonces en entrevista con Televisa Espectáculos. “Yo he tenido una bendición enorme con mis hijos, son unos tipazos en todos los aspectos, bendito sea Dios, y nos llevamos muy bien”, aseguraba. Y si bien Lucero reconocía lo bien que le había ido en su papel de mamá, también admitía que no todas las veces era una tarea sencilla. “Hoy en día la educación, la guía, a veces es difícil porque ninguna mamá tiene instructivo… Ser amigos y a la vez pues tener esta autoridad de papá o de mamá”, señalaba la cantante, revelando el camino que ella ha tomado para educar a sus hijos. “Creo que cuando las cosas se hacen con amor no hay error, puedes tener de repente alguna duda pero si tienes mucho, mucho amor con tus hijos y estás cerca de ellos, y los puedes escuchar y te pueden oír, y hay tiempo de calidad yo creo que las cosas pueden ir muchísimo mejor”.

VER GALERÍA