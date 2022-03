Kim Kardashian presume el talento musical de su hija North al puro estilo de 'Encanto'

Sin duda alguna, las hermanas Kardashian saben muy bien cómo causar impacto en redes sociales. Tanto así, que incluso sus hijos han comenzado a sobresalir de las formas menos esperadas, convirtiéndose en pequeñas estrellas del mundo virtual con tan solo haber llegado al mundo. Tal es el caso de North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, quien además de acaparar miradas con sus estilosos looks, ahora comienza a hacerlo con los videos con los que suele convertirse en viral en cuestión de minutos. Algo que quedó demostrado recientemente con su divertida interpretación de la canción We don´t talk about Bruno, de la película Encanto, un instante que la empresaria no dudó registrar en video y que quiso compartir con todos sus seguidores. En el clip, que dura más de dos minutos, se puede ver a la pequeña y a su amigo Ryan cantar de lo más inspirados el popular tema de la película de Disney. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los fans de Kim es la forma en la que la niña interpreta el tema, pues incluso en un momento de la canción comienza a rapear, lo que sin duda nos hizo pensar en su famoso padre. Da play al video y no te pierdas del momento más musical de North.

Loading the player...