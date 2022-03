La Academia le pidió a Will Smith dejar los Oscars tras el golpe, pero él se negó

Sin duda alguna, la edición número 94 del Oscar se vio eclipsada por un icómodo momento protagonizado por Will Smith, quien en plena ceremonia golpeó en el rostro al comediante Chris Rock, luego de que este dirigiera una de sus bromas hacia Jada Pinkett Smith, esposa de Will, la cual no fue del agrado de ninguno de los dos. Como era de esperarse, este incidente ha dado mucho de qué hablar, y conforme van pasando los días nuevas declaraciones y opiniones respecto a este incómodo momento siguen surgiendo. Sin embargo, el pronunciamiento más esperado era el de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, pues se esperaba que fijara una contundente postura sobre Smith. Y aunque en un comunicado lanzado un día después de la gala condenaba los hechos, ha sido hasta este miércoles cuando se ha revelado que el organismo se encuentra valorando la situación, por lo que esperan compartir su resolución en cuestión de semanas, y sería hasta entonces que se determinaría si se aplicará alguna sanción en contra del famoso intérprete reconocido por su papel en la serie noventera El príncipe del rap.

En una carta enviada el pasado marte a todos los miembros de la Academia y a la que han tenido acceso medios como The Hollywood Reporter, David Rubin, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, así como Dawn Hudson, directora ejecutiva, se dijeron molestos e indignados por el penoso incidente protagonizado por Will Smith, pues el ambiente festivo que suele vivirse en esta ceremonia se vio eclipsado por “el comportamiento inaceptable y dañino de Will en el escenario. De hecho, según reporta el New York Post, la Academia habría pedido al actor retirarse de la ceremonia tras el incidente, algo a lo que el actor galardonado por su actuación en la cinta King Richard se negó. "Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente”, detalló la Academia en declaraciones citadas por el medio.

Los funcionarios de la Academia fueron aún más contundentes respecto a su postura y agregaron: “Para ser claros, condenamos las acciones del Sr. Smith que ocurrieron el domingo por la noche”, señalaron en la carta. “Como se describe en nuestros estatutos, la Junta de Gobernadores de la Academia ahora tomará una determinación sobre la acción apropiada para el Sr. Smith. Según rige en la ley de California con respecto a los miembros de organizaciones sin fines de lucro como la Academia, y se establece en nuestros estándares de conducta, esto debe seguir un proceso oficial que tomará algunas semanas”, expresaron.

Cabe señalar que, aunque Will Smith se disculpó en primera instancia durante su discurso de aceptación al ganar el premio a Mejor Actor durante la misma gala en la que se dio el altercado, en ningún momento mencionó a Chris Rock. Sin embargo, un día después, el actor tomó sus redes sociales para discuparse públicamente con el comediante al que agredió. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", escribió en su cuenta de Instagram. "Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", señaló. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris (Rock). Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, señaló.

El incidente que acaparó la atención de los Oscar

Aunque la gala había transcurrido en un ambiente festivo, fue cuando Chris Rock tomó el escenario cuando las cosas comenzaron a ponerse incómodas. Y es que el actor salió a presentar el premio a Mejor Documental, un momento en el que aprovechó para hacer una broma respecto a la apariencia de Jada Pinkett Smith, a la que comparó con la teniente Jordan O'Neil, personaje de la película G.I. Jane, quien en cierta parte de la trama se rapa. Sin embargo, el chiste no cayó en gracia para los Smith, pues Jada ha hablado abiertamente sobre su alopecia y sobre lo difícil que ha sido para ella aceptar esta condición. Fue entonces que Will, sin pensarlo dos veces, se levantó de su asiento, subió al escenario y golpeó en la cara a su colega, quien desconcertado intentó mantener la calma y seguir con el programa. Sin embargo, Smith continuó gritando desde su asiento, pidiéndole, con algunas palabras altisonantes, que dejara de hablar de su esposa, dejando todos los que presenciaron el incidente confundidos, pues en un inicio nadie entendía si se trataba de algo planeado o era un asunto que se había salido de control.

