'Te amo mi ángel terrenal', Daniella Álvarez a Daniel Arenas en su cumpleaños

El amor de Daniella Álvarez y Daniel Arenas se fortalece cada día más. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suelen compartir los detalles más románticos de su noviazgo, sobre todo cuando se trata de momentos muy especiales o de fechas importantes. Tal y como ha sucedido este 30 de marzo, día en el que el guapo actor ha celebrado su cumpleaños número 43, una ocasión que ha servido para que la hermosa colombiana se deshiciera en halagos para su novio, dejando en claro el gran amor que tiene por él y lo feliz que se siente de poder compartir su vida a su lado.

A través de su perfil de Instagram, Daniella compartió un collage de fotografías en las que mezcló algunas imágenes de ella y Daniel cuando eran niños, y unas otras de la actualidad. Al pie de la imagen, la presentadora dedicó unas lindas palabras a Daniel, en las que puso en alto la admiración que tiene por él y lo feliz que la hace el poder compartir fechas tan especiales a su lado. “¡Feliz cumpleaños amor lindo! Celebro tu Vida, celebro cada segundo cuando te miro, cuando te abrazo, cuando te veo sonreír”, expresó la guapa colombiana.

Daniella continuó su mensaje mostrándose agradecida con la vida por haberle permitido coincidir en espacio y tiempo con Daniel, un anhelo que finalmente se ha convertido en realidad y por el que pedía desde que era pequeña. “Desde muy chiquita le he rezado a Dios y a la Virgen por ti, y ahora que nos permite estar juntos solo quiero agarrarte de la mano para vivir lo que nos falte juntos”, señaló conmovida. “Gracias hoy y todos los días a papá Dios por permitirme conocerte. Te amo mi ángel terrenal. Gracias por existir y que sean muchos más”, finalizó emocionada con su felicitación.

Cómo comenzó este romance

A pesar de que Daniel ha sido sumamente discreto cuando cuestiones del corazón se trata, cuando comenzaron a sonar los rumores de un posible con Daniella, todo apuntaba a que era cierto. La historia detrás de su relación, la compartió Daniella en el programa Sin Rodeo de Jomari Joyso, donde el conductor contó: “La historia es que, hace años tu mamá se montó en un avión y estaba Daniel Arenas en el avión y tu mamá muy linda le enseñó una foto (de la modelo): ‘Daniel perdóname, esta es mi niña, acaba de ganar el Miss Colombia, es muy guapa, es divina, tiene novio, pero eso no importa…'”. Ante esto, la reina de belleza continuó: “Sí, me escribió, todos los años me escribió, el más divino…Eso fue en el 2012, recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos para conocerme y yo siempre tenía novio”.

Hasta que llegó el momento: “Entonces la vida no nos coincidía, no coincidimos nunca, y luego fui yo la que lo llamé a él”, el motivo era pedirle ayuda para su nuevo trabajo como juez de Nuestra Belleza Latina: “Lo llamé y fue que acordamos el almuerzo, y finalmente sí podía ir al almuerzo porque yo ya no tenía novio, él tampoco tenía novia, y pudimos sentarnos a comer…”. Y lo demás, es historia.

