¿Qué ocurrió? Fernando del Rincón aclara todo sobre su salida de Ucrania

Una de las experiencias que como periodista recordará Fernando del Rincón es sin duda la de los días en que fue enviado a Ucrania por la cadena CNN para cubrir el conflicto de aquella nación con Rusia. Sin embargo, de un instante a otro, los planes designados para él y su productor, Julián Zamora, cambiaron, pues ambos tuvieron que volar de vuelta a casa en menos de lo esperado. Tan cercano como siempre a sus seguidores, el comunicador habló del tema para poner punto final a las especulaciones relacionadas con su salida de Europa del Este, no sin antes agradecer por todo el apoyo y las palabras de aliento que recibió de quienes estuvieron pendientes de sus enlaces.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de una transmisión en Instagram, Fernando explicó qué fue lo que ocurrió, pues el viaje que estaba planeado para tres semanas de estancia en Ucrania tuvo que ser reducido en días, por lo que quiso aclarar que esto no fue una medida tomada desde sus intereses personales. “La salida de Ucrania no fue por ninguna decisión drástica que yo haya tomado, ni por nada de esas cosas (que se dicen), es pura paja. La salida de Ucrania no dependía de mí ni de Julián… Nos pidieron que saliéramos de Ucrania cuando decidieron pedirnos que saliéramos…”, explicó el periodista durante la sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo con el público en redes sociales, enfatizando en lo importante que es para él hablar de esto, tras las versiones que comenzaron a circular al darse su regreso a Miami.

Al ahondar en sus declaraciones, Fernando fue puntual al exponer la postura que tanto él como su productor asumieron desde el primer momento en que pisaron tierras ucranianas, entregados de lleno a su compromiso de informar, por lo que la decisión de partir de Europa fue algo que personalmente no deseaban. “Yo pensé que iba a estar allá unos 20 días pero finalmente fueron 7 días los que estuvimos, pero es una decisión de la empresa en la que ni Julián ni yo tuvimos nada que ver… Aunque la situación, las condiciones era muy difíciles, ninguno de los dos quería regresar (a Estados Unidos), ninguno de los dos quería salir de Ucrania…”, agregó en otro punto de la charla.

VER GALERÍA

Los días más difíciles de Jullye, su esposa

En la transmisión, Fernando se mostró muy agradecido con quienes le enviaron los mejores deseos, palabras que de alguna manera pudieron reconfortar a su esposa Jullye, así lo confesó el periodista, quien con total apertura dio detalles de cómo ella vivió esos días. “Agradecerles muchísimo el apoyo que le dieron a Jullye, durante este tiempo fue muy difícil para ella el que yo me fuera a Ucrania. Estaba muy angustiada como el resto de la familia, como es de suponerse, como es normal. Y una parte fundamental del estado emocional de Jullye creo que tuvo que ver con todos los mensajes que ustedes le enviaron…”, dijo.

Pero más allá del cambio de planes, Fernando también expresó su deseo por volver al lugar de la guerra y aseguró sentirse comprometido ante cualquier instrucción que pueda darle su empresa, CNN, en donde ha laborado por varios años. “La intención es regresar a Ucrania en algún momento. No es algo que depende de mí, yo estoy en la disposición, obviamente ya fui. De hecho, desde el primer día, desde el 24 de febrero que inició la guerra yo fui el primero en anotarme, yo le pedí a la cadena…”. En ese espacio, el comunicador además compartió cómo se sintió al ser testigo de los hechos en aquel escenario. “Tengo que confesarles que más de una vez me conmoví tanto que estuve al borde del llanto, y sobre todo cuando nos íbamos a Ucrania, todos esos mensajes de preocupación, de buenos deseos, de apoyo, solidaridad, de ánimo, fueron muy muy importantes…”, reveló.

VER GALERÍA