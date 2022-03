El trágico fallecimiento de Tom Parker de The Wanted, tras su fatal diagnóstico Hace más de un año, el joven padre de 33 años anunció que tenía cáncer de cerebro

Fue en octubre del 2020 cuando de forma devastadora, Tom Parker, integrante del grupo británica-irlandesa The Wanted, daba a conocer que había sido diagnosticado con un glioblastoma etapa cuatro, el cual describía en palabras de sus doctores como terminal; pues este tipo de tumores son inoperables y tienen una expectativa de vida de entre 3 y 18 meses tras su hallazgo. Desafortunadamente, el pronóstico fue acertado, pues solamente 20 meses después de su diagnóstico, el joven padre de apenas 33 años ha fallecido. En todo momento, el cantante se mostró dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias para combatir su mal y en primera instancia fue sometido a quimioterapia y radioterapia en búsqueda de disminuir el tamaño de su tumor. Sus excompañeros de grupo se reunieron, y juntos dieron conciertos para intentar reunir fondos para la causa, aunque el débil estado de Tom hizo que tuviera que ausentarse de las presentaciones. Desgraciadamente, antes de que se cumpliera dos años de su diagnóstico, ha partido dejando a su esposa, Kelsey, y a sus dos hijos, Aurelia de dos años y Bodhi de uno.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

‘Es tan difícil pensar en el futuro’: Tom Parker, del grupo The Wanted, sobre su lucha contra el cáncer de cerebro

Max George y los chicos de The Wanted se vuelcan en apoyo a Tom Parker tras su diagnóstico de un tumor inoperable

El anuncio fue dado por su esposa Kelsey, quien lo acompañó desde su ascenso a la fama -recordada por sus apariciones en el reality show que en algún momento grabó el grupo-, hasta su último momento. “Es con el más grande pesar que confirmo que Tom falleció pacíficamente hoy más temprano con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar una vida sin su contagiosa sonrisa y energética presencia. Estamos en verdad agradecidos por el desbordante amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurar que la luz de Tom continúe brillando por sus hermosos hijos. Gracias a todos los que han apoyado a lo largo de su cuidado, luchó hasta el último momento. Estaré siempre orgullosa de ti”, escribió Kelsey junto algunas imágenes de Tom.

Apenas hace un par de días, el cantante compartía una fotografía con los chicos de la banda con el simple mensaje, Dream Team, sin saber que ésta sería su última publicación. Y es que apenas hace unos días había logrado subirse al escenario con sus amigos, para beneplácito de Max George, su fiel compañero y quien más afectado se mostró ante el terrible diagnóstico de Parker.

VER GALERÍA

Hace algunos meses, Tom compartió su trágica experiencia a través de un documental para Channel 4, en el que decía: “Es tan difícil pensar en el futuro. No quiero saber…No creo que sepas cómo te sientes sobre la muerte, sino hasta que la enfrentas. ¿Me voy a morir? Esa es la pregunta más importante…me quiero quedar y ser mejor versión que pueda”. Después de aceptar que el diagnóstico lo dejó petrificado y solamente pensando sobre la muerte, compartió: “No quiero que la gente me trate diferente solo porque tengo algo, pienso que eso es algo que siempre estuvo en mi cabeza”.

Los planes que quedaron pendientes

A pesar de tener un diagnóstico letal, Tom nunca dejó que el pronóstico se interpusiera en sus planes. Apenas el martes pasado, había tomado su cuenta de Instagram para anunciar a sus seguidores que estaba por lanzar sus memorias. “Hola, soy Parker, muchos de ustedes me conocen como el quinto miembro de The Wanted, pero también soy un padre, esposo e hijo, que está luchando contra el cáncer de cerebro. Mi libro, que saldrán este julio, no se trata sobre morir: es un libro sobre vivir. Es un libro sobre encontrar esperanza en cualquier situación que enfrentes, viviendo tu mejor vida sin importar nada. Te enseñará cómo tener fe en la esperanza y atreverte a soñar significa que puedes seguir adelanta, en contra de la adversidad”. Además de sus memorias, la banda tenía en sus planes una gira más con Tom.

VER GALERÍA