Qué hacía la policía en casa de Will Smith

Pasan los días y los sucesos de la noche de los Oscares sigue dando de qué hablar. Aunque parecía que todo estaba dicho con la disculpa pública que Will Smith emitió tras haber golpeado sobre el escenario a Chris Rock por una broma que hizo sobre Jada Pinkett Smith, la información sigue corriendo. A la espera de la resolución de la Academia, que se pronunciara desde hace algunos días sobre los hechos y que este miércoles tomará una determinación oficial sobre lo que procederá, nuevos reportes surgen sobre todos los involucrados. En esta ocasión, ha sido el hogar de los Smith el que se encuentra en la mira, pues según se dio a conocer que recibieron una visita del Departamento de Policía de Los Ángeles -que también se había pronunciado cuando dio a conocer que Chris había decidido no levantar cargos en contra de Smith tras el ataque público-. Pero, ¿qué ha sucedido?

Según ha reportado The Sun, la visita del Sheriff del Condado de Los Ángeles a la residencia en Calabasas se dio alrededor de las 2:40 de la tarde -hora local- después de que recibiera una llamada por la supuesta aparición de un dron sobrevolando la propiedad. Pero al momento en el que las autoridades llegaron, el artefacto había desaparecido. La familia Smith vive en una casa valuada en 42 millones de dólares en el exclusivo vecindario californiano. No es extraño en un caso como este que haya quien intente buscar las primeras imágenes de Will tras la tempestuosa noche, pero al tratarse de propiedad privada, el vuelo del dron es un delito. Esta visita se da en el marco de la reunión que los miembros de la Academia tendrán este miércoles para decidir la sanción que Smith recibirá por su comportamiento durante la ceremonia.

Jada también rompe el silencio

Después de que la Academia y Will emitieran sus propios comunicados sobre lo sucedido aquella noche, Jada también quiso tomar la palabra de forma discreta, utilizando su cuenta de Instagram para escribir: “Esta es la temporada para sanar y aquí estoy para ella”. A diferencia de Will que limitó la posibilidad de ver cuántos likes había acumulado su disculpa pública, así como bloqueó los comentarios, Jada sí permitió que un puñado de personas le dejara un mensaje y reunió más 200,000 likes con su publicación.

La disculpa de Smith

Después de las acaloradas palabras que Will dio sobre el escenario solo unos minutos después de que se diera el polémico incidente, con la cabeza fría, decidió escribir una disculpa pública. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi conducta en los premios de la Academia de anoche es inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente. Quisiera disculparme públicamente contigo, Chris, estuve fuera de lugar y estuve mal. Estoy avergonzado y mis acciones no son un indicativo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, comienza el mensaje que Will escribió en su cuenta de Instagram.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del show, todos los asistentes y todos viéndolo alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia de King Richard. Lamento profundamente que mi conducta haya ensuciado lo que de otra manera hubiera sido una hermosa jornada para todos nosotros. Soy un trabajo en proceso”, escribió el actor arrepentido por lo sucedido y en un tono muy diferente a lo que dijo en el escenario, cuando explicó que el amor lo había hecho hacer locuras para defender a su familia.

