Ximena Díaz, ex de El Potrillo y mamá de sus hijos menores, habla de su relación con él: 'La sangre une para toda la vida'

Además de ser un cantante excepcional, Alejandro Fernández ha demostrado ser un excelente padre y, recientemente, el abuelo más cariñoso. Y ha sido precisamente el gran amor que le tiene a sus hijos la razón por la que mantiene una buena relación con sus exparejas. En más de una ocasión, El Potrillo se ha dejado ver junto a América Guinart, madre de Alex, Camila y América, en eventos familiares y ocasiones especiales, dando cátedra de madurez. Y no sólo con ella el trato sigue siendo de lo más cordial, sino también con Ximena Díaz, mamá de sus hijos menores: Emiliano y Valentina. Ha sido justamente la guapa colombiana quien, como pocas veces, ha hablado de su relación con el cantante, revelando cómo se llevan en la actualidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ximena, quien desde hace varios años vive en México, es una persona muy espiritual, por lo que suele usar sus redes sociales para hacer publicaciones relacionados a ello. Sin embargo, recientemente invitó a sus seguidores a hacerle preguntas más allá de este tema. "Hoy, pregúntame lo que quieras en mis Stories", escribió en su Instagram junto a una selfie. De este modo, fue repondiendo uno a uno los cuestiomientos que le hicieron los internautas, incluidos aquellos relacionados con su vida personal y su faceta como mamá. Una usuaria le preguntó directamente si se lleva bien con su ex, Alejandro, y la colombiana respondió con total tranquilidad. "Sí, él y su familia siempre serán mi familia", escribió en la primera parte de su mensaje, en el que agregó emojis de caritas sonrientes y corazones. "La sangre une para toda la vida", agregó, aparentemente haciendo referencia al importante vínculo que la une a El Potrillo, sus hijos en común. Ximena y Alejandro mantuvieron una relación entre 1998 y 2004 y fruto de ella nacieron Emiliano y Valentina, quienes actualmente tienen 22 y 20 años respectivamente.

VER GALERÍA

En esta interacción y ante la curiosidad de sus seguidores, Ximena también aseguró que sus hijos se llevan de maravilla con su papá: "Se adoran, igual que con sus hermanos, son muy unidos todos. La familia siempre es lo primero", escribió. La colombiana, quien aclaró que nunca ha sido modelo, se sinceró también sobre su maternidad, y reveló que fue muy difícil para ella separarse de Emiliano y Valentina cuando ellos dejaron su hogar. "Somos súper unidos", comentó cuando una usuaria le preguntó si hablaba diario con sus hijos y cómo se sentía con el empty nest (síndrome del nido vacío). "¡Me dio durísimo! Pero ya casi van dos años... Aprendí a tener tiempo para mí, no sabía qué era eso desde los 21 años. Así que estamos viviendo una nueva etapa todos, pero nos vemos seguido y aún en la distancia somos I love (sic)", confesó.

VER GALERÍA

Ximena detalló que sus hijos viven en Estados Unidos, a donde se mudaron para estudiar música, decisión que no es de extrañar, dado el famoso legado de los Fernández en este ámbito. "Ya se fueron a la universidad en Los Ángeles", contó y confesó cómo afrontó la primera separación de sus hijos. "Cuando Emi se fue a Suiza un año, lloré dos meses antes todos los días jajaja", recordó. "Y en la pandemia 2020 se dividieron los meses entre su papá y yo. Hace casi dos años que se fueron a estudiar a LA también hice drama jajaja, pero ya", comentó. Pese a lo difícil que resultó separarse de sus retorños, la guapa colombiana decidió quedarse en México, país al que considera su segundo hogar. "Mi vida está en México, pero nos vemos mucho", aseguró. "Mis hijos me inspiran todos los días a ser mejor persona... A ver los colores en los días grises, a llenarme de energía. A sentir que el corazón se me explota de amor", escribió cuando alguien le preguntó cuál es su mayor inspiración en la vida.

VER GALERÍA

Su gran cariño a Don Vicente

Tal como lo ha mencionado en esta oportunidad, Ximena tiene un gran afecto por los Fernández, familia a la que considera propia por el vínculos con sus hijos, más allá de su separación de Alejandro ocurrida hace ya varios años. La colombiana ha expresado en más de una ocasión su cariño por Don Vicente, quien fuera su suegro hace casi dos décadas. De hecho, en diciembre pasado, cuando falleció el cantante, ella tomó su Instagram para dedicarle unas emotivas palabras. "¡Vuela y brilla como siempre y aún más! ¡Hoy vuelves a casa en manos de nuestra amada Guadalupana en su día, porque así lo merece una estrella como tú!", escribió entonces, compartiendo además una foto junto al Charro de Huentitán, quien siempre habló con amor de Colombia, el país natal de Ximena. "Sublime regreso. Hermoso ser humano, ¡inigualable! Amoroso, leal, sencillo, trabajador, divertido, generoso, talentoso, guerrero de la vida y ¡triunfador! Gracias por el ejemplo que nos dejas, por tu sangre , que une a la mía; gracias por tanto. Gracias por tu amor, amado padre mío", finalizó.

VER GALERÍA