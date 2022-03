De lo más enamorado, Juanpa Zurita celebra su cumpleaños 26 al lado de Macarena Achaga

Juanpa Zurita y su familia no paran por celebraciones. Y es que a tan solo unas semanas de haber celebrado la boda de su hermana Paola Zurita con Alejandro Serralde, evento al que ¡HOLA! tuvo acceso en exclusiva, este 29 de marzo todo el clan se ha unido para celebrar el cumpleaños del guapo influencer, quien llega a los 26 años en medio de uno de los momentos más especiales de su vida, pues además del éxito profesional que ha tenido a lo largo de su carrera y en especial en los últimos años, el también actor no podría estar más feliz con su noviazgo al lado de Macarena Achaga. Como era de esperarse, el joven youtuber ha sido cobijado por el cariño de sus seres queridos y en especial por el de su guapa novia, quien desde una noche anterior a su cumpleaños no ha dejado de consentirlo con los detalles más especiales.

A través de sus historias de Instagram, Macarena ha compartido una serie de videos y fotografías en los que se le puede ver de lo más emocionada celebrando el precumpleaños de su novio. Desde una divertida velada en compañía de sus amigos, hasta una romántica cena para dos, en la que no ha podido faltar el pastel, Juanpa sin duda ha tenido uno de sus mejores cumpleaños y todo gracias a la hermosa actriz, quien se ha encargado de hacer de este día el más especial. “Voy a celebrar todos tus años hasta que me alcances. Te amo absurdamente, beibi”, escribió Macarena en una de sus stories, en donde se puede ver al cumpleañero soplarle a las velitas de su pastel.

Por su lado, su hermano Andy Zurita también le demostró su cariño al influencer a través de su perfil de Instagram, en donde además de felicitarlo por su cumpleaños dejó en claro la admiración que tiene por él. “Feliz cumpleaños a mi mejor amigo @juanpazurita. No tengo palabras para describir lo que ha sido crecer a tu lado. Hemos vivido tanto juntos, grandes aventuras, grandes risas, grandes momentos… desde ir juntos a la escuela, hasta bajar lo más profundo de un cenote. No solo eres mi hermano, eres mi compañero de vida, somos cómplices y contigo puedo superar lo que se interponga en mi camino. Gracias por ser un maestro, un hermano y un amigo… Te amo con mi vida @juanpazurita y a ¡seguirle pegando a la vida! Sigue siendo esa persona que ve la vida con una sonrisa, aunque estes más cerca de los 30. Feliz cumpleaños”, compartió Andy al pie de un álbum de fotografías con las que mostró algunos de los momentos más entrañables que ha compartido al lado de su hermano.

La emotiva reflexión de Juanpa al cumplir 26

Como era de esperarse, Zurita ha querido hacer partícipes de esta celebración tan especial para él a todos sus seguidores, por lo que a través de su perfil de Instagram compartió una emotiva reflexión en la que habló de la forma en la que su vida ha cambiado en el último año y de lo que espera cumplir en esta nueva vuelta al sol. “Qué bonito es crecer, qué bonito es madurar. Qué bonito es enfrentarse a la vida y sus retos”, se pude leer al inicio de su mensaje. “El año pasado cambié muchas cosas. Mi contenido, mis metas, mis prioridades. En ese momento no estaba seguro de hacerlo y hoy cumpliendo 26 veo la cosecha de esa siembra. Me emociona mucho que esta etapa, apenas comienza y el camino es más que claro”, agregó.

Juanpa cerró su mensaje agradeciendo a todos sus seguidores por todas las felicitaciones y muestras de cariño que le han hecho llegar a lo largo del día, prometiendo a sus fans una sorpresa muy especial próximamente. “Gracias a todos por sus mensajes de amor, los recibo, los leo y ¡me acompañan! Aprecio mucho su bonita energía y deseos. Si leíste hasta aquí, te mereces saber el secreto… este 20 de abril 2022 habrá una sorpresa tan grande, que parecerá un milagro”, concluyó.

