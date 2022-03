El profundo mensaje de Rebecca Jones a Sasha Sökol: 'Ver que te trataba como su novia fue muy impactante'

Hace unas semanas, Sasha Sökol rompió el silencio sobre la relación que tuvo hace 33 años con Luis de Llano quien, quien días antes había hablado en una entrevista también sobre el noviazgo que sostuvo con la integrante de Timbiriche. Ante las declaraciones del productor, la cantante compartió su testimonio y dio a conocer que lo suyo inició cuando ella tenía 14 años y él 39, además aclaró que la relación duró 4 años, contrario a lo que él había señalado. Ante este valiente pronunciamiento, diversos famosos le expresaron su apoyo, incluidos Benny Ibarra -sobrino de De Llano-, Erik Rubín, y Mariana Garza, sus compañeros en dicha agrupación musical. Ahora ha sido otra colega quien ha alzado la voz para mostrar no sólo su apoyo a la intérprete, sino también su total admiración. Se trata de Rebecca Jones, quien hace años compartió el set de una telenovela con Sasha.

Rebecca tomó su cuenta de Instagram para compartir un extenso y sincero mensaje en el que abordó la situación que hace semanas puso a Sasha y a Luis de Llano en el centro de la opinión pública. "Te conocí por Timbiriche, como todo Mexico, y te vi crecer jugueteando en los pasillos de la televisora con ellos. Pero me crucé por vez primera contigo en la fiesta de una compañera actriz que ambas conocemos. Yo tenía 26 años así que tú debes haber tenido 13", recordó la actriz en las primeras líneas de su publicación. "Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis de Llano, a quien conocía, pues trabajé muy al principio de mi carrera con él", continuó la intérprete. "Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mí, siendo que él era un señor y tú una niña", admitió.

Sincera, la estrella de Cuna de Lobos aseguró en su mensaje que en la actualidad actuaría de manera distinta ante una situación como la que presenció entonces. "Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente, aunque fuera mi amistad, lo denunciaría", expresó. "Sin embargo, las actrices y actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto, vivíamos tiempos de silencios y secretos, de rumores, de abusos y violencia sexual velada; de sentirme 'agradecida' y 'suertuda' por nunca haber sido presa de nadie en un medio que podía ser, sabido por todos, tan dañino y depredador", continuó en su post. "Era 'lo normal', decían algunos, venía con la chamba. Eso nos acostumbraron a pensar", agregó.

"Muchos años después, tuve la fortuna de conocerte a fondo en La vida en el espejo, en otra televisora", recordó Rebecca, refiriéndose a la telenovela trasmitida entre 1999 y el 2000 en la que ambas compartieron créditos con Gonzalo Vega. De hecho, Jones acompañó su post de una foto de los tres en dicho melodrama de TV Azteca. Un par de años más tarde, en 2002, volvieron a trabajar juntas en El país de las mujeres, también en la televisora del Ajusco. "Me impacté porque toda tú habías cambiado... tu dulzura natural comenzaba a florecer", comentó la actriz, mencionando además las circunstancias adversas que Sasha tuvo que superar a nivel personal, mismas que también la colocaron en el ojo púlbico. "Por fin estabas saliendo del infierno y la sociedad te criticaba. Y sin embargo jamás perdiste el coraje por sobrevivir a una serie de abusos que mermaron tu vida. Ahora por fin dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar @sashasokolova de mi corazón", continuó la intérprete antes de llegar a la parte final de su profundo mensaje. "Gracias Sasha, por hablar por muchas mujeres que no pueden hacerlo, porque el abuso a las mujeres y niñas debe parar. Es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto, por eso tu proceso para llegar a esto, no fue fácil, te tomó 33 años quitarte esa culpa y dolor. Eres una mujer muy valiente y te admiro profundamente", concluyó.

El mensaje con el que Sasha alzó la voz

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha hizo una declaración en la que se refirió a lo vivido con De Llano: “Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, expresó al inicio de su mensaje. “Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad... Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país... Al cumplir 17, le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada", admitió. "Las cosas que vives te marcan para siempre: ‘La vida se vive hacía adelante, pero se entiende hacia atrás’. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo", reflexionó en su valiente pronunciamiento.

