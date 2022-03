El romántico guiño que la novia de El Chicharito le hizo al futbolista

Nicole McPherson y Javier Hernández Chicharito están enamorados y se les nota. Desde que hicieron su romance oficial en redes sociales, en San Valentín, la modelo y el futbolista se han mostrado mucho más abiertos a la hora de compartir con sus seguidores detalles de su relación. Después de que la pareja debutara sobre una alfombra roja durante el estreno durante la premier del documental de HBO, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, realizada en The Theatre at Ace Hotel de Los Ángeles, los novios no han dejado de compartir momentos especiales en redes sociales, como lo hizo este fin de semana la ecuatoriana quien reveló cómo hace para llevar siempre cerca al mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, Nicole McPherson estuvo compartiendo varias fotos y videos del divertido fin de semana que disfrutó al lado de su hijo Leo (productor de su relación con su exesposo Rubén Austin). Entre las publicaciones que hizo la modelo destaca una en la que presumió el cómodo outfit que usó para convertirse en la mejor cómplice de juegos de su pequeño. En esta imagen, Nicole aprovechó para presumir la nueva case de su teléfono en la que destaca una romántica foto al lado de su novio, sin duda, un lindo detalle para sentir a su novio cerca.

Aunque Chicharito y Nicole pasan mucho tiempo juntos, debido a la profesión del tapatío, algunas veces tienen que lidiar con la distancia, razón por la cual, la ecuatoriana ha ideado la forma más linda para estar recordando a su novio. La semana pasada, la pareja también se dejó ver en una romántica cita en el juego de Los Lakers, pues recordemos que desde que Chicharito llegó a jugar al Galaxy, entre sus actividades de recreación favoritas está ir al basquetbol. A través de sus historias en Instagram, Nicole compartió fotos y videos del juego de baloncesto en el que se dejaron ver cómplices y muy cariñosos.

Fue durante el pasado 14 de febrero que, luego de muchos rumores que apuntaban a una posible relación entre ellos, la pareja confirmó dicha información compartiendo su primera foto juntos. El resto es historia, ahora, el futbolista y la modelo se muestran inseparables pues, además de compartir el mismo grupo de amigos, procuran entrenar juntos. Fue a finales del año pasado cuando Nicole y Chicharito disfrutaron de un viaje con un grupo de amigos, entre ellos Angelique Boyer y Sebastián Rullli a la playa de Todos Santos, una escapada en la que, se dice, ya eran pareja.

Nicole sale en defensa de Chicharito

Después de disfrutar del inicio de su romance en privado, tras hacerlo público, la prensa ha querido saber más detalles de su relación, razón por la que, hace unas semanas, abordó a Nicole a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles donde la modelo ofreció su primera entrevista como novia de Chicharito. La ecuatoriana aprovechó este encuentro con los medios para defender al futbolista: “(Todo lo que se dice) está muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con lo que piensan o ven en redes… Es un gran papá, un gran papá”, dijo a las cámaras de Despierta América. “Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo”, agregó. En esa entrevista, McPherson también habló de Sarah Kohan, mamá de los hijos de su novio: “Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo, y eso es, no hay por qué comparar”, puntualizó.