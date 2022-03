Micho Kuri a un año de su accidente: 'Prácticamente me estaba despidiendo'

Ha pasado un año desde que Micho, hijo de Michel Kuri -novio de Lucero-, sufrió un accidente mientras practicaba paracaidismo. Este apuesto joven, que solía compartir en sus redes sociales algunas impresionantes imágenes de sus aventuras por los aires, reveló a finales de marzo de 2021 las lesiones lo habían mandado al hospital, aunque no reveló más detalles. Refugiado siempre en su familia y amigos, el mayor de los hijos varones del empresario repareció meses después visiblemente recuperado, mostrando un gran entusiasmo por retomar su rutina de entrenamiento. Ahora, después de todo este tiempo, Micho se abierto por completo y ha compartido los detalles de aquella dura experiencia. Además, ha expresado su más sincero agradecimiento a todo aquellos que estuvieron a su lado.

Casi un año después de que hiciera publicara por última vez en su feed de Instagram, Micho tomó su cuenta para recordar lo que vivió a raíz de su accidente. "Dichosa pesadilla. Siempre estaré agradecido con cada ser humano que estuvo involucrado en este proceso física y espiritualmente. Gracias", escribió en su publicación, donde también indicó un enlace en el que reveló más detalles de lo sucedido, precisando que el percance tuvo lugar el 27 de marzo de 2021. "Tomé lo que puede considerarse la decisión más estúpida de mi vida. Solo por un momento, perdí el respeto por el deporte. Lo que me llevó a una de las peores pesadillas que alguien puede tener", inició su mensaje, refiriéndose a la práctica del paracaidismo.

"Después de estrellarme contra el suelo a +100 km/h una de las únicas cosas que recuerdo es que antes de darme cuenta de que no podía mover nada de mi pecho a mis pies, comencé a gritar que no la dejara acercarse y que se la llevaran, era mi hermana", continuó en su mensaje, refiriéndose a Ana Paula, la primogénita de Michel Kuri y Ana Paula O'Farril. "No sabía lo que iba a pasar y sólo pensar en que sería su última visión de mí, sinceramente, entré en pánico", admitió. "Después de un par de analgésicos y 2 horas en el piso, recibimos la noticia de que la ambulancia local se equivocó y no venían a buscarme, solo pasó una hora y mi hermana ya tenía una forma de llevarme al el hospital. Sin duda la parte más crítica", expresó agradecido. "En el helicóptero fui a un lugar oscuro donde había una luz blanca, cálida, pacífica (existe). Después de que me vinieron miles de recuerdos, solo estaba agradecido por todo y prácticamente me estaba despidiendo, pero ella no lo permitió, mi hermana me devolvió la conciencia abofeteándome... y no pasaron ni 5 minutos cuando llegamos a el hospital", continuó en su emotivo relato, al cual reaccionaron las hermanas Paulina y Nicole Peña, además de Fernanda Castro.

Micho detalló las múltiples lesiones que sufrió, incluidas las fracturas del varias vértebras, el fémur izquierdo, el hueso sacro, un dedo y un trauma en la uretra. "La primera cirugía se llevó a cabo en México, donde los médicos hicieron un trabajo increíble manteniéndome con vida y estabilizándome para poder volar a Estados Unidos donde tuvimos el segundo diagnóstico y todos los estudios posibles", contó Kuri, quien si bien no precisó en donde se encontraba al momento del accidente, al parecer fue en el país. Antes de eso, se le había visto publicar fotos y videos desde lugares como Oaxaca, Morelos y el Estado de México. "Después de una semana en Rhode Island, el Dr. Ziya Gokaslan, todo su equipo y yo estábamos listos para ir al quirófano para arreglar lo que pudiera arreglarse. Cuando me abrieron la espalda, solo encontraron un nervio sacro roto. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro drástico al convertir una cirugía de 16 horas en una cirugía de 6 horas y la noticia de que iba a poder caminar de nuevo", expresó, recordando aquella buena noticia en medio de un momento angustiante.

"Pocos días después de la cirugía, el 8 de abril, esa fue la primera vez que pude ponerme de pie mientras me sujetaban a una cama. Después de días de terapia y tomando fuerzas, el 16 de abril pudimos dar los primeros pasos. Ese momento lo cambió todo", compartió. "Aunque cada paso del viaje fue una pesadilla no solo para mí, sino para todas las personas que me rodeaban, especialmente mi familia. Además de volverse extremadamente unidos, cada uno de ellos asumió un papel para sacar esto adelante que nunca había imaginado posible y sin cada uno de ellos no estaría aquí ahora. Gracias familia", expresó Micho, quien en su publicación incluyó una foto junto a su padre, su hermana, su hermano Santiago y su madre Ana Paula O'Farril. "En la última cita con el Dr. Gokaslan en Rhode Island, nos dijo a mi familia y a mí cuál era el resultado que esperaba, primero no esperaba que hiciera el vuelo y llegara con vida al hospital, luego nos dijo que solo 1 de cada 10 personas logra superar una fractura de sacro, y de cada 10 personas que lograron atravesar la fractura de sacro, solo 1 vuelve a caminar. Gracias vida", continuó al hablar de los duros pronósticos médicos que tuvo en su momento.

Pese a lo sucedido, el paracaidismo sigue siendo su gran pasión

"Todas las historias trágicas tienen su lado feliz, solo depende de cómo estés dispuesto a verlo. Desde el día 1 hasta este día la pelea más difícil de todas fue la mental. En el proceso aprendí que si la mente no es tratada correctamente y no es llevada por el camino correcto, puede ser tu peor enemigo, la mente es poderosa, mucho más de lo que piensas", aseguró Micho. "Si la vida te pone en una de esas posiciones es porque es para ti y está hecha para ti, así que no te victimices, no eres una víctima. Sé que es difícil pero déjame decirte algo, todo pasa, nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, todo tarde o temprano pasa", reflexionó, dejando ver la filosofía que lo guió en esta recuperación.

"Pregúntense cuál es su pasión, qué los impulsa, qué es lo que realmente aman, qué los hace levantarse de la cama con una gran sonrisa en su rostro, qué los hace sentir que realmente están viviendo, qué los hace querer ser ustedes mismos. que tú", continuó en su mensaje. "El paracaidismo es y siempre será mío, simplemente no encuentro nada más lleno de vida que eso", rconoció. La gente, el patio, la cultura, las culturas, los lugares, la familia, el amor, la humildad, el conocimiento y muchas otras cosas de este deporte son las que me ayudaron a dar un giro de 180 grados en mi vida y me ayudaron a darme cuenta. 'Vivo por esta mie&%$'. Y a partir de hoy, me enorgullece decirlo. Volví", finalizó.

