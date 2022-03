'Lo que Toño vivió no es para que estuviera ahorita aquí', Graciela Mauri sobre la enfermedad de su hermano

Sin duda alguna, la historia de Toño Mauri ha inspirado a muchas personas que, al igual que él, han atravesado por momentos muy delicados relacionados con su salud, pues a pesar de que el actor estuvo al borde de la muerte su fe y sus ganas de vivir lo hicieron aferrarse a la vida de tal manera que hoy puede compartir su experiencia de viva voz. Además, la familia del actor jugó un papel muy importante en medio de toda esta complicada situación, pues además de que nunca se separaron de su lado, se mantuvieron unidos en oración, enviando sus buenas intenciones a la distancia y mostrándole su apoyo en todo momento, algo que sin duda sirvió de motivación para Toño. Algo de lo que su hermana Graciela Mauri recientemente habló durante una emotiva charla en la que con total sinceridad habló de cómo fue que como familia enfrentaron el duro proceso de Mauri y la forma en la que vivieron su recuperación, algo que ellos mismos describen como un milagro.

Fue durante la entrevista que la guapa actriz concedió al programa El minuto que cambió mi destino, que Graciela habló conmovida del duro proceso que enfrentaron hace casi dos años, cuando Toño se vio sumamente delicado de salud tras ser diagnosticado con Covid-19, enfermedad que le dejó severas secuelas, lo que lo llevó a recibir un doble trasplante de pulmón. “Es un milagro, Toño es un milagro, porque lo que Toño vivió no es para que estuviera hoy aquí como está”, expresó Graciela visiblemente emocionada.

La actriz ahondó más en el tema y con total sinceridad reveló que pese a los reservados diagnósticos de los médicos de su hermana, ella nunca perdió la esperanza y confió en que Toño saldría delante a pesar de las circunstancias, por lo que por su mente nunca pasó el que el actor perdiera la vida. “Nunca quise pensarlo (que no sobreviviría) yo creo que lo bloqueé, mi pensamiento siempre estaba en la luz y pedirle a Dios en pedirle que lo salvarla, pero mi cuñada y mis sobrinos sí recibía las noticias de: ‘esta es su última noche’”, dijo.

Sin embargo, Graciela recordó que a pesar de que en todo momento se mantuvo positiva, hubo instantes en los que se derrumbó debido a la montaña rusa de emociones que vivió a lo largo de esos meses. “Lo más fuerte fue que tu ser querido está solo en un cuarto y tú no puedes estar ahí; fue una etapa muy dura, casi 10 meses de una angustia total. Habías días que yo no me podía levantar de la cama, porque es obvio… te deprimes y luego subes… una etapa complicadísima”, agregó.

La emotiva razón por la que Toño se aferró a la vida

Si bien, Toño Mauri tenía pocas oportunidades de sobrevivir debido a su precaria situación de salud, el médico del actor creyó en la fortaleza de Mauri y se hizo cargo de su caso, poniéndolo como un candidato a trasplante de pulmón. “Una de las pruebas que te hacen es la psicológica, y el doctor le preguntó (a Toño): ‘Y tú, ¿por qué quieres vivir?’, porque imagínate que te trasplanten unos pulmones valiosísimos y tu no quieres vivir, pero Toño dijo: ‘Porque quiero entregar (en el altar) a mi hija’… Y cuando Carlita se casó, mi sobrina, ellos eran los únicos que no eran de la familia que estaban ahí en la iglesia, sus dos doctores que le dijeron un día: ‘Tu vas a estar ahí (en la boda de tu hija)’”, comentó la intérprete sumamente conmovida.

