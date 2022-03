Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann disfrutan de unos divertidos días de playa en compañía de Kailani

Luego de haber tomado la difícil decisión de poner punto final a su matrimonio, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann afrontaron esta nueva etapa de su relación con total madurez, teniendo en mente siempre que su prioridad es y será Kialani, la hija que tienen en común. Algo de lo que dieron muestra durante este fin de semana, cuando la expareja disfrutó de unos días descanso y relajación en la playa en compañía de su pequeña hija y de algunos amigos en común, dejando en claro así que el amor que ambos tienen por Kai siempre los mantendrá unidos.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, ambos actores han compartido algunos detalles de sus días de playa, momentos que han compartido con su pequeña Kailani, quien ha sido la más feliz de tener a sus papás unidos en un instante tan especial como este. Ha sido la misma Aislinn la encargada de revelar que se encuentra compartiendo de estos días en compañía de Mauricio, pues compartió un divertido video en el que se le puede ver lanzándose desde lo más alto de un risco hacia un río con ayuda de una liana, mientras el padre de su hija la espera emocionado en el agua. De hecho, al caer la actriz dentro del agua, el actor no dudó en acercarse y demostrarle su apoyo chocando su mano con la de ella.

Y aunque Mauricio ha sido un poco más discreto a la hora de compartir detalles de sus días de descanso, se ha dejado ver disfrutando en compañía de su hija Kailani. A través de su perfil de Instagram, el intérprete compartió una linda fotografía en la que se puede ver a Mauricio abrazando fuertemente a su pequeña, mientras disfrutan de su estancia en este destino natural del cual no han detallado su ubicación. Al pie de la postal, Ochmann ha escrito un pequeño mensaje en el que se ha referido a su pequeña con mucho cariño. “Pura vida con esta princesita”, expresó Mau.

Cabe resaltar que, a pesar de que Mauricio y Aislinn han decidido retomar su vida amorosa cada uno por su lado -él al lado de la modelo Paulina Burrola y ella al lado de Jonathan Kubben-, los orgullosos papás de Kailani han procurado mantener una relación muy cordial y cercana, basada en el respeto y comunicación, siempre pensando en el bienestar de su pequeña, quien sin duda será el vínculo que los unirá por el resto de sus vidas.

¿Cómo fue su separación?

Contrario a lo que se suele pensar, el divorcio entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se dio de común acuerdo y bajo buenos términos, buscado siempre el bienestar de su pequeña Kailani. Sin embargo, fue el actor quien dio el primer paso en aquel momento. “A mí me tocó ser el que me volteó con Aislinn para decirle: ‘Creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo, tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y nos estamos metiendo el pie y me parece muy egoísta como aferrarse y querer que las cosas salgan como a fuerza'”, comentó. Aunque ya están separados como pareja, tienen una relación cercana, pues continúan siendo un equipo como papás de Kailani: “Lo que hacemos es que nos repartimos muy bien el tiempo, ella está con Kai dos semanas, luego yo estoy dos semanas, lo tenemos como muy armadito”, agregó.

