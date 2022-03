Jacky Bracamontes celebra el cumpleaños de su hija Jackita con una espectacular fiesta

Además de ser una de las actrices y conductoras más reconocidas de la televisión, Jacky Bracamontes se ha caracterizado por ser una madre completamente entregada al cuidado de sus cinco hijas, con quienes ha descubierto una de las facetas más fascinantes de su vida de la mano de su esposo Martín Fuentes, quien al igual que Jacky es un padre completamente entregado a sus pequeñas. Algo que ha quedado en evidencia durante la reciente celebración de cumpleaños de su hija Jackita, quien el próximo 29 de marzo cumplirá 9 años, pues los orgullosos papás se encargaron de consentir a la pequeña cumpleañera con una increíble fiesta de cumpleaños en la que sus hijas y sus invitadas disfrutaron de un día de spa, moda y muchos dulces.

A través de su perfil de Instagram, Jacky compartió algunos detalles del espectacular festejo que organizó para su primogénita. En las fotos y videos que ha publicado en sus historias, se puede observar que la temática de la fiesta fue de spa, por lo que la festejada y sus invitadas pudieron disfrutar de un sinfín de amenidades como deliciosos bocadillos, globos, pastel y un sinfín de actividades que sin duda hicieron de esta celebración la más especial para Jackita. “Una fiesta de ensueño para nuestra princesa que el martes ¡cumple 9 años! Ella pidió una fiesta de spa”, expresó Jacky sobre este festejo.

Sin duda alguna, uno de los momentos más divertidos de esta celebración fue cuando las pequeñitas fueron llevadas a una increíble limosina la cual al interior estaba adaptada como una pequeña discoteca, en donde Jackita y sus invitadas pasaron un momento muy especial bailando al ritmo de la música y disfrutando de todas las sorpresas que Jacky y Martín dispusieron para ella. Además, en cierto momento de la celebración, Jackita y sus amigas tuvieron la oportunidad de convertirse en modelos por un día, por lo que organizaron un divertido desfile de modas en donde todas lucieron sus mejores outfits para esta ocasión.

Una mujer de familia

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes siempre ha sido una mujer entregada completamente a su familia, algo que ha dejado en claro en más de una ocasión y que se vio reflejado durante la pandemia, cuando la actriz pasó varios meses en cuarentena en compañía de su esposo, sus cinco hijas, sus padres y hasta sus suegros. Precisamente sobre este tema habló recientemente en una charla que sostuvo con el programa Mesa Caliente: “Mi casa es una fiesta siempre. ¿Qué fue lo que nos hizo sobrevivir a la pandemia? Que estábamos todos juntos, que somos una familia grande”, expresó Jacky sobre lo importante que fue para ella estar rodeada de su familia en momentos tan impredecibles como lo ha sido la pandemia.

Y es que para la actriz, el poder estar unidos durante ese tiempo, los hizo pasar este tiempo de la mejor forma posible. “Yo me ponía a pensar, tengo amigas que tienen un solo hijo o una sola hija, y me decían: ‘ya no sé cómo entretener al niño…’. En cambio aquí, yo las dejaba solas a las cinco y se inventaban: ‘mamá, te vamos a hacer un show’, hacían baile, hacían show, actuaban, bailaban, jugaban juntas y luego se peleaban, y luego se volvían a encontentar”, explicó la modelo al hablar de lo importante que es para ella contar con una familia numerosa.

