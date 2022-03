Cristian de la Fuente confirma que los delincuentes que hirieron a su hija fueron capturados

Luego del alarmante episodio que vivió Cristian de la Fuente al lado de su hija Laura, cuando hace unas semanas fueron víctimas de un intento de asalto en el que resultó herida de bala la jovencita, el actor y su familia poco a poco comienzan a retomar el curso de sus vidas. En especial la hija del intérprete, quien incluso ha vuelto al colegio tras haber enfrentado una cirugía en la que le fue extirpada la bala con la que fue herida en una de sus piernas. En medio de todo este contexto, Cristian ha compartido una muy buena noticia con todos sus seguidores, pues según reveló, el delincuente finalmente ha sido capturado por la policía por lo que será cuestión de tiempo para que sea juzgado condenado.

Así lo reveló el intérprete de origen chileno, quien a través de su perfil de Instagram en donde compartió una linda imagen en la que aparece el actor acompañado de su hija Laura y su inseparable esposa Angélica Castro, junto a la cual compartió un emotivo mensaje de agradecimiento para sus fans y en el que además detalló que el delincuente o delincuentes involucrados en su caso ya fueron capturados. “Primero que todo queremos dar gracias a Dios y a todos los que nos han apoyado con oraciones y energía porque Lau sigue recuperándose paso a paso, literalmente, y seguimos rezando para que muy pronto vuelva a caminar como antes”, expresó el intérprete a inicio de su mensaje.

Fue entonces que dedicó sus palabras ahora a las autoridades, a quienes reconoció por la rápida captura de los delincuentes que pusieron en riesgo su vida y la de su hija, exigiendo un castigo ejemplar para los culpables. “Queremos agradecer el gran trabajo de la Policía de Investigación a cargo de los subPrefectos Oscar Bacovich y Juan Riquelme y a todos los oficiales que lograron esta captura, también agradecer al Señor Fiscal Jorge Reyes de la Fiscalía Oriente por todo su trabajo y a seguir confiando en la justicia para que ahora que están detenidos, no vuelva a pasar que los expulsen antes de terminar su condena y regresen al mes al país en forma ilegal a seguir delinquiendo”, agregó.

Y es que según reveló Cristian, los delincuentes involucrados ya habían sido encarcelados anteriormente por delitos parecidos a los que cometieron en su contra y de su familia; sin embargo, fueron puestos en libertad posteriormente, por lo que continuaron con su carrera delictiva. “Por eso es que las penas para estos delincuentes y homicidas deben ser duras, para evitar que otros niños chilenos sigan siendo víctimas de violencia”, señaló tajante. “Porque al que nos disparó, si no lo hubiesen expulsado a los dos años y hubiese cumplido la condena, por un delito similar cometido el año 2020 en Chile, nuestra hija no hubiese recibido un balazo que le atravesó ambas piernas”, agregó consternado.

Alza la voz por las víctimas

Finalmente, Cristian de la Fuente se mostró agradecida de que, a pesar de la gravedad de la situación que enfrentaron como familia, su hija se encuentra en recuperación y vida, suerte con la que otras familias no han corrido, por lo que no dudó en exigir a las autoridades de su natal Chile seguir trabajando y reforzar medidas en pro de la seguridad de la ciudadanía, para que ninguna familia vuelva a atravesar por una situación tan angustiante como la vivió él por culpa de la delincuencia. “Laura gracias a Dios sigue viva, pero hay muchos niños y niñas que lamentablemente no lo están y es por ellos que tenemos que trabajar juntos como país, para detener esta delincuencia que nos afecta a todos por igual”, concluyó el guapo intérprete.

