Paulina Dávila comparte fotos inéditas y un especial mensaje a Juan Pablo Medina

Luego de haber enfrentado una crisis de salud hace algunos meses y de mantenerse alejado de la vida pública en general, Juan Pablo Medina finalmente ha abierto su corazón para sincerarse sobre el momento en el que su vida dio un giro de 180 grados y la forma en la que ha hecho frente a esta situación, siempre cobijado por su familia, amigos y, por su puesto, su novia Paulina Dávila, quien ha sido su principal apoyo. Algo que ha quedado en claro con la reciente que la actriz ha hecho en sus redes sociales, en donde ha querido compartir algunos aspectos del viaje que hicieron juntos a la playa, a pesar de que a lo largo de este tiempo Paulina ha procurado ser muy prudente a la hora de compartir detalles de su vida al lado de Juan Pablo.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Dávila compartió todo un álbum de fotografías en las que pudimos ver al guapo actor de la serie La casa de las flores disfrutar al máximo de sus días en la playa, posando de lo más sonriente para la lente de su novia, quien capturó al actor en sus momentos más felices. Al pie de la publicación, Paulina le dedicó unas emotivas palabras al intérprete, dejando en claro lo afortunada que se siente al poder compartir su vida al lado de Juan Pablo. “Todo va a estar bien, todo iba a estar bien, todo está muy bien”, se puede leer al inicio de su mensaje. “Lo más lindo de la vida es poder vivirla”, agregó conmovida.

Como era de esperarse, los fans de la guapa intérprete no tardaron en reaccionar a su publicación, llenándola de mensajes de apoyo para Juan Pablo y felicitaciones para la pareja, entre ellas destacaron las de Cecilia Suárez, Zuria Vega, Luis Gerardo Méndez y Ana de la Reguera, quienes no dudaron en mostrarle su cariño a la pareja. Sin embargo, la reacción que más ha llamado la atención fue de la de Medina, quien de lo más emocionado y conmovido ante el gesto de su amada expresó un sincero: “Te amo”.

Si bien, Juan Pablo había hecho algunas discretas apariciones en redes sociales, esta es la primera vez que su novia se permite compartir más abiertamente detalles de su día a día al lado del intérprete, a quien hemos visto completamente recuperado, con una enorme sonrisa en el rostro, disfrutando al máximo de la vida al lado de su hermosa novia.

‘Aposté por vivir’

Juan Pablo recuerda que durante su estancia en terapia intensiva, los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida, algo que por fortuna se logró, aunque en medio del proceso y debido a la presencia de coágulos en su cuerpo, los especialistas llegaron a una determinación: la amputación de su pierna. “Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida pero la situación era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción…”.

