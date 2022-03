Claudia Álvarez sobre cómo ha logrado el equilibrio al ser mamá: 'Quitándome culpas'

Luego de una espera llena de ilusión, Claudia Álvarez y Billy Rovzar le dieron la bienvenida a sus mellizos Clío y Billy, a mediados del pasado mes de enero. Los pequeños nacieron prematuramente, por lo que tuvieron que estar un tiempo en el hospital. Sin embargo, ahora están en casa junto a su hermanita mayor Kira, de poco más de dos años. La actriz ha confesado que no ha sido un proceso fácil lograr que su primogénita se integre con los bebés. "Está celosita... Poco a poco le voy pidiendo que me ayude con actividades con los babies", contaba hace unas semanas la estrella de telenovelas. Sin embargo este no es el único aspecto en que la intérprete ha puesto atención en su papel de mamá, pues ha contado que también tuvo que aprender a encontrar el equilibrio de esta faceta con otros aspectos de su vida. Y es que Claudia confesó que, luego del nacimiento de Kira, se sentía culpable al dedicarse tiempo a sí misma, pues sentía que al hacerlo "no era buena mamá", Sin embargo, hoy se ha dado cuenta de que lo mejor para ella y sus hijos es estar plena en todos los sentidos. De hecho reveló que ya está lista para regresar al trabajo y no sólo tiene proyectos en televisión, sino también en la pantalla grande; haz click abajo para enterarte de todo lo que reveló recientemente.

