Desde el baño y con las Ha-Ash, Paola Rojas recrea el baile del momento

Además de ser una periodista reconocida, Paola Rojas es sin duda una celebridad en las redes sociales. La titular del noticiero Al Aire ha demostrado en más de una ocasión que su lado profesional no está para nada peleado con su faceta divertida, y ha deleitado a sus seguidores con los videos más simpáticos. La también conductora de Netas Divinas ha confesado que le encanta bailar, por lo que de vez en cuando convierte los foros de sus programas en pistas de baile. Ya sea en pareja con un invitado, como lo hizo hace tiempo junto a Emmanuel Palomares, o en grupo junto a sus colegas, la comunicadora ha arrasado muchas veces con su buen ritmo. Recientemente, Paola quiso sumarse al popular trend que ha revolucionado TikTok, el cual consta en recrear el video que hizo un chico frente al espejo con el tema Say It Right de Nelly Furtado. Pero no lo hizo sola, pues contó con dos insuperables cómplices: las hermanas Hanna y Ashley, quienes acudieron al estudio del noticiero como parte de la promoción de su nuevo sencillo. Haz click abajo para ver a este divertido trío haciendo dicho reto viral muy a su estilo.

