Myrka Dellanos sale en defensa de Luis Miguel

Dueño de un talento y carisma innegable, Luis Miguel es uno de los famosos cuya vida fuera de los escenarios ha despertado un gran interés entre el público. Y es que el cantante se ha conducido siempre con mucha discreción, y fuera de lo que se ha conocido por su bioserie, muy pocas veces él mismo ha compartido detalles personales. De igual forma, cuando se trata de redes sociales, las cuentas de El Sol están destinadas prácticamente a promover sus presentaciones y materiales musicales. Pero el hecho de que él sea reservado en estas plataformas no ha impedido que él se vuelva el centro de la conversación virtual en más de una ocasión. Esto ocurrió recientemente, cuando una supuesta exempleada suya hizo señalamientos en su contra por su conducta en el ámbito laboral. Ante esta situación ha salido en defensa de Luismi ni más ni menos que una de sus exparejas: Myrka Dellanos.

Todo inició cuando una tiktoker y escritora llamada Ana Paula Villarín habló en una entrevista con el creador digital Alex Larra de su experiencia con Luis Miguel, pues aseguró que hace tiempo trabajó con él en sus conciertos: “No es un artista fácil”, comentó entre otras cosas, y narró algunas vivencias como su colaboradora, señalando que el intérprete no tenía un buen trato laboral. Este tema, que no tardó en darle la vuelta a las redes sociales, fue retomado en el programa La Mesa Caliente, de Telemundo, el cual tiene entre sus conductoras a Myrka Dellanos, de quien es sabido, mantuvo un romance hace años con el cantante. La guapa presentadora, no tardó en pronunciarse y descartó que las declaraciones de la joven tengan sustento. “Miren, me están mirando a mí”, dijo refiriéndose a sus compañeras, quienes evidentemente esperaban su reacción ante los señalamientos hacia El Sol. “Obvio que lo conozco y lo conozco bien y creo que todo lo que está diciendo esta chava es una mentira”, expresó tajante.

Myrka ahondó en su opinión y recordó incluso algunas situaciones que a su parecer evidencian que Luis Miguel tenía un buen trato con sus colaboradores. “En primer lugar, a mí me consta que trata a la gente con la que trabaja, súper, súper bien, le ha pagado operaciones, ha hecho todo tipo de cosas buenas para sus empleados”, comentó. Además, la conductora estadounidense destacó el hecho de que la joven no fue parte del equipo del cantante: "Ella no fue su empleada directamente”, expuso Dellanos. “En segundo lugar, ella dice que no le podía mirar a los ojos (a Luis Miguel), jamás he visto algo así en ningún momento", continuó Myrka. “En tercer lugar, lo más importante que dijo, que ella tenía que ‘firmar ese contrato de confidencialidad y que ninguno de los artistas lo hace....' Todos los artistas lo hacen", comentó la conductora, señalando que incluso ella ha recurrido a ese tipo de acuerdos.

“No lo diría si no fuese verdad”

Durante la charla, Alix Aspe, otra de las presentadoras de La Mesa Caliente, estuvo de acuerdo con una de las cuestiones expuestas por la tiktoker, la cual tenía que ver con la puntualidad de El Sol, pues dijo que en su experiencia había asistido a conciertos en los que él había llegado tarde. “Esa parte que decía la chica, es verdad”, comentó. Myrka nuevamente salió en defensa de Luismi. “Decir que llega tarde a un concierto, ella seguramente lo sabe porque ha estado ahí, y tal vez si ha llegado tarde a un concierto, pero eso no significa que ella tenga esa información tan personal para decir todos los otros detalles, que nada tienen que ver… ”, replicó. “Y no lo diría si no fuese verdad, no me gusta hablar mal de las personas que yo conozco ni de nadie. realmente no estuviera defendiendo esta parte si no fuese cierto, a mí me consta”, concluyó.

No es de sorprender la postura que Myrka ha tomado para apoyar a Luismi, pues antes ya ha expresado públicamente su cariño y admiración. En 2018, cuando se estrenó Luis Miguel, La Serie, la guapa presentadora compartió una foto junto al sol acompañada de un mensaje de apoyo. “Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por él mismo. Él es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable; eso lo sabemos todos”, escribió entonces en su Instagram. “Pero también es un hombre bondadoso, con un gran corazón y mucho amor que dar. ¡Les regalo esta foto que nunca ha sido publicada, pero me gusta porque nos vemos felices y bronceados!”, agregó.

